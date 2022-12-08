【香港マイル】シュネルマイスターは最内１番ゲート　ラストランのサリオスは８番ゲート

◆第３２回香港マイル（１２月１１日、シャティン競馬場・芝１６００メートル）
ＪＲＡ海外馬券発売対象で、１２月１１日にシャティン競馬場で行われる香港国際競走のＧ１・４鞍の枠順の公開抽選会が１２月８日に行われた。日本馬３頭が出走する香港マイルは１０頭立てで行われる。昨年のＮＨＫマイルＣの覇者、シュネルマイスター（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キングマン）は１番ゲート（馬番は４）、今年のＮＨＫマイルＣを制したダノンスコーピオン（牡３歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は６番ゲート（馬番は１０）からいずれも３歳マイル王決定戦以来のＧ１勝ちを狙う。また、今回がラストランとなるサリオス（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）は８番ゲート（馬番は３）に決まった。なお、出走馬と枠順は次の通り（ゲート番、馬番、馬名、調教国、騎手、斤量の順、騎手は想定）。
◇第３２回香港マイル・Ｇ１（シャティン競馬場・芝１６００メートル、発走時刻＝日本時間１２月１１日１７時００分）
（１）（４）シュネルマイスター 日本 ルメール ５７
（２）（２）カリフォルニアスパングル 香港 パートン ５７
（３）（８）モアザンディス 香港 リョン ５７
（４）（１）ゴールデンシックスティ 香港 ホー ５７
（５）（６）ビューティージョイ 香港 ボウマン ５７
（６）（１０）ダノンスコーピオン 日本 ビュイック ５６・５
（７）（９）エクセレントプロポーザル 香港 バルザローナ ５７
（８）（３）サリオス 日本 ムーア ５７
（９）（５）ワイクク 香港 デソウサ ５７
（１０）（７）ローズオブインディシーズ 豪州 マクドナルド ５７