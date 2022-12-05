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【２歳新馬評価】超巨漢・フルングニル、抑えきれないパワーが強みであり課題…川田騎手「いい形で成長していけたら」

スポーツ報知
フルングニル

　中山、阪神、中京の２場開催で土曜、日曜合計９鞍が組まれた新馬戦。外厩別では好調続く山元ＴＣ、グリーンウッドが２勝ずつを挙げ、昨年上位のノーザンファーム天栄、ノーザンファームしがらき、チャンピオンヒルズ、吉澤ステーブルＥＡＳＴ、吉澤ステーブルＷＥＳＴが１勝を挙げた。

【１２月３日・阪神５Ｒ、２歳新馬、ダート１８００メートル、稍重馬場＝１２頭立て】

◆フルングニル（牡、栗東・杉山晴紀厩舎、父イスラボニータ、母ターフドンナ、母の父ドワイエン）５６２キロ、馬主＝社台レースホース、生産牧場＝社台ファーム

【血統】サドラーズウェルズ直子ドワイエン産駒の母ターフドンナは独オークス馬。キングマンとの配合でチューリップ賞勝ち馬のエリザベスタワーを出した。

【レースＶＴＲ】道中は行きたがるのをグッと抑えながら、逃げるインテンソの外を併走する形。４コーナーでは手応え十分。残り３００メートル付近で競り落とすと、最後まで力強く伸び続けて２馬身半差をつけた。勝ち時計は１分５３秒４。

【コメント】川田将雅騎手は「競馬通り進みすぎてしまう現状なので。血統的にも難しいタイプですから、いい形で成長していけたらと思います」

【将来性】★★★　　

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フォースターデイズ◇３日中山５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）

ラックスアットゼア◇３日中山６Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

フルングニル　　　◇３日阪神５Ｒダ１８００（グリーンウッド）

イリゼ　　　　　　◇３日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）

タイセイマンボ　　◇４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）

ディヴァージオン　◇４日中山５Ｒ芝２０００（グリーンウッド）

トンジンチ　　　　◇４日阪神５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

インヒズアイズ　　◇４日阪神６Ｒダ１４００（山元ＴＣ）

ワンダイレクト　　◇４日中京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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