【２歳新馬評価】超巨漢・フルングニル、抑えきれないパワーが強みであり課題…川田騎手「いい形で成長していけたら」

中山、阪神、中京の２場開催で土曜、日曜合計９鞍が組まれた新馬戦。外厩別では好調続く山元ＴＣ、グリーンウッドが２勝ずつを挙げ、昨年上位のノーザンファーム天栄、ノーザンファームしがらき、チャンピオンヒルズ、吉澤ステーブルＥＡＳＴ、吉澤ステーブルＷＥＳＴが１勝を挙げた。
【１２月３日・阪神５Ｒ、２歳新馬、ダート１８００メートル、稍重馬場＝１２頭立て】
◆フルングニル（牡、栗東・杉山晴紀厩舎、父イスラボニータ、母ターフドンナ、母の父ドワイエン）５６２キロ、馬主＝社台レースホース、生産牧場＝社台ファーム
【血統】サドラーズウェルズ直子ドワイエン産駒の母ターフドンナは独オークス馬。キングマンとの配合でチューリップ賞勝ち馬のエリザベスタワーを出した。
【レースＶＴＲ】道中は行きたがるのをグッと抑えながら、逃げるインテンソの外を併走する形。４コーナーでは手応え十分。残り３００メートル付近で競り落とすと、最後まで力強く伸び続けて２馬身半差をつけた。勝ち時計は１分５３秒４。
【コメント】川田将雅騎手は「競馬通り進みすぎてしまう現状なので。血統的にも難しいタイプですから、いい形で成長していけたらと思います」
【将来性】★★★
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フォースターデイズ◇３日中山５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）
ラックスアットゼア◇３日中山６Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
フルングニル ◇３日阪神５Ｒダ１８００（グリーンウッド）
イリゼ ◇３日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）
タイセイマンボ ◇４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）
ディヴァージオン ◇４日中山５Ｒ芝２０００（グリーンウッド）
トンジンチ ◇４日阪神５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
インヒズアイズ ◇４日阪神６Ｒダ１４００（山元ＴＣ）
ワンダイレクト ◇４日中京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ