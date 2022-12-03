高校ラグビー組み合わせ決定　連覇狙う東海大大阪仰星の初戦は高松北と大分東明の勝者と…１回戦全カード紹介

１２月２７日に開幕する「第１０２回全国高校ラグビー大会」（花園ラグビー場）の組み合わせ抽選が３日、大阪市内で行われた。参加５１校で、実行委員による代理抽選で実施され、３回戦までが決定。準々決勝、準決勝は再抽選となる。
連覇を狙うＢシードの東海大大阪仰星（大阪第３）は、２回戦で高松北（香川）と大分東明（大分）の勝者と対戦する。同校初の女性指揮官・平池三記監督で臨むＢシードの常翔学園（大阪第１）は、朝明（三重）―尾道（広島）戦の勝者と顔を合わせる。今大会最多７０回目の出場となる秋田工（秋田）は松山聖陵（愛媛）、今大会で唯一初出場の立命館慶祥（南北海道）は石見智翠館（島根）との初戦に臨む。
シード１３校は決定済みで、Ａシードは春の選抜、夏の7人制に続く「高校3冠」を狙う報徳学園（兵庫）、東福岡（福岡）。Ｂシードは国学院栃木（栃木）、流通経大柏（千葉）、東海大相模（神奈川）、中部大春日丘（愛知）、京都成章（京都）、天理（奈良）、常翔学園、大阪桐蔭（大阪第２）、東海大大阪仰星、佐賀工（佐賀）、長崎北陽台（長崎）の１１校。
大会は２７日に開幕し、２８日、３０日、１月１日、３日、５日、７日が決勝。
【１回戦の組み合わせ】◎はＡシード、〇はＢシード
倉吉東（鳥取）―高鍋（宮崎） ※勝者は◎報徳学園（兵庫）と対戦
大津緑洋（山口）―富山第一（富山）
日川（山梨）―国学院久我山（東京第１）
近大和歌山（和歌山）―名護（沖縄） ※勝者は〇中部大春日丘（愛知）と対戦
岐阜工（岐阜）―高知中央（高知） ※勝者は〇佐賀工（佐賀）と対戦
朝明（三重）―尾道（広島） ※勝者は〇常翔学園（大阪第１）と対戦
北見北斗（北北海道）―日本航空石川（石川） ※勝者は〇長崎北陽台（長崎）と対戦
高松北（香川）―大分東明（大分） ※勝者は〇東海大大阪仰星（大阪第３）と対戦
茗渓学園（茨城）―光泉カトリック（滋賀） ※勝者は〇国学院栃木（栃木）と対戦
青森山田（青森）―明和県央（群馬） ※勝者は〇天理（奈良）と対戦
立命館慶祥（南北海道）―石見智翠館（島根）
山形南（山形）―黒沢尻北（岩手）
城東（徳島）―倉敷（岡山） ※勝者は〇流通経大柏（千葉）と対戦
熊本工（熊本）―昌平（埼玉） ※勝者は〇京都成章（京都）と対戦
目黒学院（東京第２）―勿来工（福島） ※勝者は〇大阪桐蔭（大阪第２）と対戦
加治木工（鹿児島）―若狭東（福井） ※勝者は〇東海大相模（神奈川）と対戦
仙台育英（宮城）―東海大静岡翔洋（静岡）
松山聖陵（愛媛）―秋田工（秋田）
岡谷工（長野）―開志国際（新潟） ※勝者は◎東福岡（福岡）と対戦