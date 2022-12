ＦＩＦＡがスペイン戦での三笘薫のクロスを動画で説明「ボールの一部分がライン上にあると確認した」

◆カタールW杯 ▽1次リーグE組 日本2―1スペイン(1日・ハリファ国際スタジアム)

日本のスペイン戦勝利を演出したMF三笘薫の“1ミリアシスト”を国際サッカー連盟(FIFA)が動画で説明した。3日に公式ツイッターを更新。後半6分にMF田中碧の得点を演出した三笘のゴールライン上ギリギリでの左足からの折り返しは、ルール上正しくラインを割っていないことを動画を添付して説明した。

FIFAは「スペイン戦での日本の 2 点目は、VAR によってチェックされボールがプレー停止の位置に出たかどうかを判断した。ビデオで確認した試合関係者は、ゴール ラインのカメラ画像を使用してボールの一部分がライン上にあると確認した」とスロー動画を添付して説明。

さらに別の投稿では「他のカメラの画像では誤解を招くかもしれないが、確実な証拠で判断するとボール全体がプレーを停止(ラインを割る)する位置には出ていなかった」とCG動画を用いて解説した。

このシーンをめぐって審判団の判断が正しかったか否かが、世界中で論争を呼んでいた。

◆サッカー競技規則第9条 ボールがピッチの外に出たかどうかを定めたルールで「グラウンド上または空中で、ボールがゴールラインまたはタッチラインを完全に越えた」時に「アウトオブプレー(プレー停止)」になると記されている。ボールが12センチ以下の幅があるラインの縁に、わずかでもかかっていれば「インプレー(プレー続行)」となる。

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q