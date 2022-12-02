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【巨人】ビエイラ、デラロサ、メルセデスら助っ人８選手が退団へ　保留選手名簿公示

スポーツ報知
ビエイラ

　巨人の保留選手名簿が２日に公示された。

　外国人勢ではウォーカーのみが記載され、名簿から外れたビエイラ、シューメーカー、デラロサ、アンドリース、クロール、メルセデス、ポランコ、ウィーラーは退団となる。

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