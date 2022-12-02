注 目
報知SNS
報知新聞150周年特設サイト
お知らせ
ホーム
会員限定
巨人
W杯カタール
芸能
野球
競馬
サッカー
ゴルフ
スポーツ
格闘技
社会
地域版
ボート競輪オート
創刊150年
ライフ
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【巨人】ビエイラ、デラロサ、メルセデスら助っ人８選手が退団へ 保留選手名簿公示
2022年12月2日 15時47分
スポーツ報知
巨人の保留選手名簿が２日に公示された。
外国人勢ではウォーカーのみが記載され、名簿から外れたビエイラ、シューメーカー、デラロサ、アンドリース、クロール、メルセデス、ポランコ、ウィーラーは退団となる。
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ドラフト
プロ野球２軍特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
巨人
注目トピック
スポーツ報知杯争奪戦！
ボートレース徳山で12月3日まで開催！特設ページ連日配信中！
150周年SPサイト
報知新聞社の歴史を写真や紙面で振り返るスペシャルサイト
競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
コラムでＨｏ！
一覧へ
ＮＨＫ大河「鎌倉殿の１３人」ダーク義時の鬼発言にＳＮＳ悲鳴！ついに尼将軍誕生か…第４６回みどころ
（12月2日 11:30）
【こちら日高支局です・古谷剛彦】新たに創設される３歳ダート３冠へ 地方競馬関係者の奮起にも注目
（11月30日 07:00）
「常連」も絶賛 国際厩舎新設で示したジャパンＣ復活への確かな一歩
（11月29日 11:35）
男女の枠を超え輝いたＫＡＩＲＩ…史上初の新日・スターダム合同興行の最後を締めた「１、２、３、ダーッ！」
（11月26日 08:00）
ＮＨＫ大河「鎌倉殿の１３人」雪の夜、ついに最大の悲劇！ダーク義時、政子、公暁らが本音をぶちまけるバトルロイヤルに視聴者からツッコミの嵐…第４５回みどころ
（11月25日 12:16）
インフォメーション
聴くスポーツ報知
紙面記事から厳選した見どころをGoogle Podcastなどで配信中！
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請