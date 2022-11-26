【土曜の注目新馬】ヴァリドゥス、５００キロ超の馬体から繰り出すパワフルフットワークで圧倒

◆２６日東京６Ｒ・ダート１６００メートル
★ヴァリドゥス（牡、父オルフェーヴル、母ヴァリディオル、美浦・堀宣行厩舎）
モンズン産駒のヴァレラは独Ｇ３・ユングハインリヒガベルシュタプラー賞など重賞２勝馬。全姉のアンドラステは中京記念を勝った。
１０月９日に外厩・山元ＴＣから入厩し、美浦の坂路、ウッドチップで時計８本。まだ俊敏な走りはできないが、５００キロ超の馬体から繰り出すパワフルフットワークは絶品。レーン騎手の手綱で直線差し込みをもくろむ。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
グレートサンドシー◇１９日東京４Ｒダ１４００（チャンピオンヒルズ）
モズメイメイ ◇１９日東京５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）
グランテスト ◇１９日阪神５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）
スマートフォルス ◇１９日阪神６Ｒダ１４００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
ドットクルー ◇１９日福島５Ｒ芝１８００
マジカルワード ◇２０日東京５Ｒ芝２０００（松風馬事センター）
ダルタニアン ◇２０日東京６Ｒ芝１４００（山元ＴＣ）
タッチウッド ◇２０日阪神４Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）
ベラジオオペラ ◇２０日阪神５Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）
パルクリチュード ◇２０日福島６Ｒダ１７００（ノーザンファーム空港）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ