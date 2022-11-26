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【土曜の注目新馬】スズハローム、パートナーを圧倒するウッドチップでの抜群の伸び脚…初戦から動ける

スポーツ報知
東京競馬場

◆２６日東京５Ｒ・芝１６００メートル

★スズハローム（牡、父サトノダイヤモンド、母アイライン、美浦・高橋裕厩舎）

　４代母が桜花賞馬のアラホウトク（父トウショウボーイ）。最近では兵庫チャンピオンシップ勝ち馬エキマエ（牡、父メイショウボーラー）が出た母系。

　９月２８日に外厩・ディアレストＣＥから入厩し、美浦のウッドチップ、坂路で時計１２本。パートナーを圧倒するウッドチップでの抜群の伸び脚は目を引く。菅原明良騎手の手綱で初戦勝ち上がりを目指す。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

グレートサンドシー◇１９日東京４Ｒダ１４００（チャンピオンヒルズ）

モズメイメイ　　　◇１９日東京５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）

グランテスト　　　◇１９日阪神５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）

スマートフォルス　◇１９日阪神６Ｒダ１４００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

ドットクルー　　　◇１９日福島５Ｒ芝１８００

マジカルワード　　◇２０日東京５Ｒ芝２０００（松風馬事センター）

ダルタニアン　　　◇２０日東京６Ｒ芝１４００（山元ＴＣ）

タッチウッド　　　◇２０日阪神４Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

ベラジオオペラ　　◇２０日阪神５Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）

パルクリチュード　◇２０日福島６Ｒダ１７００（ノーザンファーム空港）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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