【巨人】女子硬式野球チーム監督に宮本和知氏、コーチは松本哲也氏、佐藤弘祐氏、助監督に長谷川国利氏

来季から本格的に始動する巨人女子硬式野球チームの新入団選手１６人と監督、助監督、コーチが２３日、東京ドームで開催した「ジャイアンツファンフェスタ２０２２」で発表された。

監督は宮本和知球団社長付女子野球アドバイザー＝スポーツ報知評論家＝が務め、助監督はスカウト部長などを務めた長谷川国利氏、コーチは今季まで２軍外野守備走塁コーチを務めた松本哲也氏と球団ＯＢの佐藤弘祐氏となった。今季１期生として活動している４選手と合わせて、計２０人の選手が来シーズンからチームとして始動する。

各選手、監督、助監督、コーチの詳細は以下。選手は背番号順。

◇新入団選手１６人

▽東 ここあ（あずま・ここあ）／内野手／右投両打／背番号２／生年月日：２００４年８月３０日／経歴：福井工大福井高／実績：２０２２年 第２３回全国高等学校女子硬式野球選抜大会優勝

▽大沼 咲貴（おおぬま・さき）／内野手／右投右打／背番号５／生年月日：２００２年１月１３日／経歴：蒲田女子高―埼玉西武ライオンズ・レディース／実績：２０１９年侍ジャパンＵ１８女子代表、２０２２年第１７回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会ベスト４、第１８回全日本女子硬式野球選手権大会ベスト４

▽中村 柚葉（なかむら・ゆずは）／内野手／右投右打／背番号６／生年月日：２００１年１１月２７日／経歴：花咲徳栄高―埼玉アストライア―京都文教

▽田中 美羽（たなか・みわ）／外野手／右投右打／背番号８／生年月日：１９９８年６月１９日／経歴：横浜隼人高―アサヒトラスト―埼玉西武ライオンズ・レディース／実績：２０１８年侍ジャパン女子代表、２０２２年第１７回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会ベスト４、第１８回全日本女子硬式野球選手権大会ベスト４

▽真砂 寧々（まさご・ねね）／内野手／右投左打／背番号９／生年月日：２００４年７月１日／経歴：履正社高／実績：２０２２年第２３回全国高等学校女子硬式野球選抜大会ベスト４

▽小野寺 佳奈（おのでら・かな）／投手／右投右打／背番号１１／生年月日：２００２年５月１２日／経歴：クラーク記念国際高仙台キャンパス―エイジェック／実績：２０１９年侍ジャパンＵ１８女子代表、２０２２年第１８回全日本女子硬式野球選手権大会優勝

▽相見 菜月（あいみ・なつき）／外野手／左投左打／背番号１２／生年月日：１９９９年７月８日／経歴：横浜隼人高―平成国際大―ゴールドジム／実績：２０２１年第１１回全国大学女子硬式野球選手権大会準優勝

▽伊藤 春捺（いとう・はるな）／投手／右投右打／背番号１５／生年月日：２００４年４月２１日／経歴：福知山成美高／実績：２０２２年全国高校女子硬式野球選手権大会１回戦で完全試合達成（５回参考記録）

▽清水 美佑（しみず・みゆう）／投手／右投右打／背番号１７／生年月日：１９９８年５月８日／経歴：埼玉栄高―アサヒトラスト―埼玉西武ライオンズ・レディース／実績：２０１６年・２０１８年侍ジャパン女子代表、２０２２年 第１７回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会ベスト４、第１８ 回全日本女子硬式野球選手権大会ベスト４

▽村川 祐月（むらかわ・ゆづき）／投手／右投右打／背番号１９／生年月日：２０００年８月２５日／経歴：駒沢学園女子高―ハナマウイ／実績：２０２１年第１６回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会ベスト４

▽原田 由真（はらた・ゆま）／外野手／右投右打／背番号２４／生年月日：２００４年７月１２日／経歴：開志学園高／実績：２０２２年全国高等学校女子硬式野球選手権大会準優勝

▽野呂 萌々子（のろ・ももこ）／内野手／右投右打／背番号２５／生年月日：２００４年４月３日／経歴：駒大苫小牧高

▽日高 結衣（ひだか・ゆい）／投手／左投左打／背番号２６／生年月日：２００４年６月２４日／経歴：神戸弘陵高／実績：２０２２年第２３回全国高等学校女子硬式野球選抜大会準優勝、第１８回全日本女子硬式野球選手権大会準優勝

▽澤田 百華（さわだ・ももか）／投手／右投右打／背番号３０／生年月日：２００４年６月１３日／経歴：作新学院高

▽長田 朱也香（おさだ・あやか）／捕手／右投右打／背番号３１／生年月日：２０００年７月３１日／経歴：開志学園高―ＺＥＮＫＯ ＢＥＡＭＳ Ｂａｎｄｉｔｓ Ｇｉｒｌｓ

▽森﨑 杏（もりさき・あん）／内野手／左投左打／背番号５５／生年月日：２００４年１２月２９日／経歴：福知山成美高

◇１期生（４選手）

▽山下 陽夏（やました・はるか）／外野手／右投左打／背番号７／生年月日：１９９９年７月２６日／経歴：蒲田女子高―大体大／実績：２０２１年第１１回全国大学女子硬式野球選手権大会優勝

▽吉安清（よしやす・せい）／投手／右投左打／背番号１８／生年月日：２００３年４月２８日／経歴：至学館高

▽金満 梨々那（かねみつ・りりな）／捕手／右投右打／背番号２１／生年月日：１９９９年８月１０日／経歴：開志学園高―平成国際大／実績：２０１７年第１回ＢＦＡ 女子野球アジアカップに侍ジャパンＵ１８女子代表、２０２１年第１１回全国大学女子硬式野球選手権大会準優勝

▽島野 愛友利（しまの・あゆり）／投手・内野手／右投左打／背番号８９／生年月日：２００４年２月２０日／経歴：神戸弘陵高／実績：２０２１年全国高等学校女子硬式野球選手権大会優勝

◇監督、コーチ

▽監督 宮本 和知（みやもと・かずとも）背番号８１／生年月日：１９６４年２月１３日／経歴：下関工高―川崎製鉄水島―巨人―１軍投手総合コーチ―１軍投手チーフコーチ

▽助監督 長谷川 国利（はせがわ・くにとし）背番号８３／生年月日：１９６２年５月２６日／経歴：東海大相模高―東海大―横浜大洋ホエールズ―巨人軍球団職員

▽コーチ 松本 哲也（まつもと・てつや）背番号８４／生年月日：１９８４年７月３日／経歴：山梨学院大附高―専修大―巨人―３軍外野総合コーチ―２軍外野守備走塁コーチ―２軍野手総合コーチ

▽コーチ 佐藤 弘祐（さとう・こうすけ）背番号８２／生年月日：１９８５年１１月２９日／経歴：東北高―巨人―巨人軍球団職員