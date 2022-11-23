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井上尚弥―バトラー戦のポスター公開 井上は４団体統一へ炎の絵文字で闘志示す

スポーツ報知
井上尚弥と契約する米興行大手トップランク社は、公式インスタグラム（@toprankより）などで井上VSバトラー戦のポスターを公開

◆プロボクシング　▽４団体世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座統一戦１２回戦　ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ統一王者・井上尚弥―ＷＢＯ王者ポール・バトラー（１２月１３日、東京・有明アリーナ）

　プロボクシングの米興行大手「トップランク」社は２３日、ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）とＷＢＯ王者ポール・バトラー（英国）の４団体統一戦（１２月１３日、東京・有明アリーナ）のポスターをＳＮＳなどで公開した。

　中央に書かれた「ＵＮＤＩＳＰＵＴＥＤ（統一王者の意味）」の文字を挟んで、井上とバトラーが闘志をぶつけ合うように対峙（じ）するレイアウトとなっている。

　井上は自身のツイッターで、トップランク社の投稿をリツイートし、炎の絵文字を３つ並べて意欲を見せた。

【対戦カード】

　▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界バンタム級王座統一戦１２回戦　３団体王者・井上尚弥（大橋）―ＷＢＯ王者ポール・バトラー（英国）

　▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級タイトルマッチ１２回戦　王者・平岡アンディ（大橋）―ＷＢＣアジア・ウエルター級王者・誼敏虎（韓国）

　▽東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ１２回戦　王者・武居由樹（大橋）―同級１０位ブルーノ・タリモ（オーストラリア／タンザニア）

　▽フェザー級（契約体重５５・５キロ）１０回戦　元ＷＢＣ世界バンタム級暫定王者・井上拓真（大橋）―元ＷＢＦインターコンチネンタル・スーパーフライ級王者ジェイク・ボルネア（フィリピン）

　▽フェザー級８回戦　東洋太平洋同級王者・清水聡（大橋）―ランディ・クリス・レオン（フィリピン）

　▽フェザー級（契約体重５６・２キロ）８回戦　東京五輪英国代表　ピーター・マクレール（英国）―三宅寛典（ビッグアーム）

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