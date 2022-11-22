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井上尚弥―バトラー戦のチケット 　２３日正午から一般発売

スポーツ報知
井上尚弥

プロボクシング　▽４団体世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座統一戦１２回戦　ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ統一王者・井上尚弥―ＷＢＯ王者ポール・バトラー（１２月１３日、東京・有明アリーナ）

　プロボクシングの大橋ジムは２２日、ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）がＷＢＯ王者ポール・バトラー（英国）と戦う４団体統一戦（１２月１３日、東京・有明アリーナ）のチケット一般販売を２３日１２時から開始すると発表した。

　大橋ジムのサイトで発売される。最も高いチケットはＳＲＳ席で２２万円（税込み）。

　なお、対戦カードは以下の通り。

　▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界バンタム級王座統一戦１２回戦　３団体王者・井上尚弥（大橋）―ＷＢＯ王者ポール・バトラー（英国）

　▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級タイトルマッチ１２回戦　王者・平岡アンディ（大橋）―ＷＢＣアジア・ウエルター級王者・誼敏虎（韓国）

　▽東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ１２回戦　王者・武居由樹（大橋）―同級１０位・ブルーノ・タリモ（オーストラリア／タンザニア）

　▽フェザー級（契約体重５５・５キロ）１０回戦　元ＷＢＣ世界バンタム級暫定王者・井上拓真（大橋）―元ＷＢＦインターコンチネンタル・スーパーフライ級王者ジェイク・ボルネア（フィリピン）

　▽フェザー級８回戦　東洋太平洋同級王者・清水聡（大橋）―ランディ・クリス・レオン（フィリピン）

　▽フェザー級（契約体重５６・２キロ）８回戦　東京五輪英国代表　ピーター・マクレール（英国）―三宅寛典（ビッグアーム）

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