【大学野球】 大学代表候補強化合宿に慶大・広瀬隆太ら４４人が参加

全日本大学野球連盟は２２日、侍ジャパン大学代表候補強化合宿（１２月２～４日、愛媛・松山）に参加する４４人を以下の通り発表した。

▽右投手 後藤凌寿（東北福祉大３年）、冨士隼斗（平成国際大３年）、池田陽佑（立大３年）、伊藤樹（早大１年）、蒔田稔（明大３年）、西舘勇陽（中大３年）、大栄陽斗（中大３年）、常広羽也斗（青学大３年）、箱山優（日体大２年）、松本凌人（名城大３年）、真野凜風（同大３年）、谷脇弘起（立命大３年）、上田大河（大商大３年）、坂元創（九州共立大３年）

▽左投手 滝田一希（星槎道都大３年）、尾崎完太（法大３年）、武内夏暉（国学院大３年）、細野晴希（東洋大３年）、金丸夢斗（関大２年）、徳山一翔（環太平洋大２年）

▽捕手 進藤勇也（上武大３年）、印出太一（早大２年）、宮崎恭輔（慶大３年）、友田佑卓（日大３年）、有馬諒（関大３年）

▽内野手 広瀬隆太（慶大３年）、熊田任洋（早大３年）、下山昴大（中央学院大３年）、上田希由翔（明大３年）、柳舘憲吾（国学院大２年）、生島光貴（筑波大３年）、辻本倫太郎（仙台大３年）、宗山塁（明大２年）、今泉颯太（法大３年）、石上泰輝（東洋大３年）、松浦佑星（日体大３年）、川久保瞭太（同大２年）

▽外野手 宮崎一樹（山梨学院大３年）、中島大輔（青学大３年）、井上幹太（金沢学院大２年）、野間翔一郎（近大１年）、桃谷惟吹（立命大３年）、渡部聖弥（大商大２年）、村上裕一郎（九州共立大３年）