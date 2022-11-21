全国高校サッカー選手権組み合わせ決定　開幕戦は成立学園と津工が激突、前回Ｖ・青森山田は広島皆実と

第１０１回全国高校サッカー選手権（１２月２８日～来年１月９日）の抽選会が２１日、オンラインで実施された。前回王者の青森山田（青森）は初戦の２回戦で広島皆実（広島）と対戦し、今夏全国高校総体で優勝した前橋育英（群馬）は日章学園（宮崎）と戦う。開幕戦は１２月２８日に国立競技場で行われ、成立学園（東京Ｂ）と津工（三重）が激突。首都圏９会場で開催され、全国３８８３校の頂点が決定する決勝戦は来年１月９日に行われる。
初戦の組み合わせは以下の通り。
青森山田（青森／２６大会連続２８度目）―広島皆実（広島／２大会ぶり１７度目）
尚志（福島／２大会連続１３度目）―徳島市立（徳島／２大会ぶり１９度目）
北海（北海道／２大会連続１２度目）―国見（長崎／１２大会ぶり２４度目）
日大藤沢（神奈川／３大会ぶり６度目）―西原（沖縄／２大会連続５度目）
松本国際（長野／２大会ぶり５度目）―米子北（鳥取／１３大会連続１８度目）
山梨学院（山梨／３大会連続９度目）―神村学園（鹿児島／６大会連続１０度目）
佐野日大（栃木／６大会ぶり９度目）―奈良育英（奈良／２大会連続１５度目）
盛岡商（岩手／１１大会ぶり１７度目）―帝京五（愛媛／初）
東邦（愛知／４大会ぶり７度目）―履正社（大阪／２大会ぶり４度目）
鹿島学園（茨城／３大会連続１１度目）―龍谷（佐賀／３大会ぶり３度目）
帝京大可児（岐阜／４大会連続９度目）―岡山学芸館（岡山／２大会連続５度目）
近大和歌山（和歌山／２大会連続９度目）―国学院久我山（東京Ａ／３大会ぶり９度目）
高川学園（山口／４大会連続２８度目）―富山第一（富山／８大会連続３３度目）
星稜（石川／３大会連続３１度目）―東山（京都／２大会連続５度目）
聖和学園（宮城／６大会ぶり５度目）―大分（大分／３大会ぶり１２度目）
丸岡（福井／５大会連続３３度目）―高知（高知／２大会連続１８度目）
日体大柏（千葉／初）―芦屋学園（兵庫／初）
明桜（秋田／２大会ぶり５度目）―飯塚（福岡／初）
昌平（埼玉／２大会ぶり５度目）―近江（滋賀／２大会ぶり２度目）
前橋育英（群馬／２大会連続２５度目）―日章学園（宮崎／３大会連続１６度目）
羽黒（山形／２大会連続９度目）―四国学院大香川西（香川／４大会ぶり１２度目）
成立学園（東京Ｂ／１７大会ぶり３度目）―津工（三重／１５大会ぶり３度目）
日本文理（新潟／５大会ぶり２度目）―立正大淞南（島根／３大会ぶり１９度目）
浜松開誠館（静岡／４大会ぶり２度目）―大津（熊本／２大会連続１９度目）