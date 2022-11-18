【マイルＣＳ】白毛のソダシは３枠６番　阪神ＪＦ、ヴィクトリアマイルと同じ赤帽でＧ１・４勝目狙う

◆第３９回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２０日、阪神競馬場・芝１６００メートル）
出走馬１７頭の枠順が１１月１８日に決まった。出走するＧ１馬が５頭のなかでも注目を集める「白毛のアイドルホース」ソダシ（牝４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父クロフネ）は３枠６番に決定。初めてのＧ１勝利を挙げた２０年の阪神ＪＦと同じ枠、馬番からＧ１・４勝目を狙う。前走の毎日王冠で復活Ｖを飾ったサリオス（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）はソダシと同じ赤帽で、３枠５番に入った。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）マテンロウオリオン 牡３ 横山 典弘 ５６
（２）ウインカーネリアン 牡５ 三浦 皇成 ５７
（３）ダノンザキッド 牡４ 北村 友一 ５７
（４）シュネルマイスター 牡４ クリストフ・ルメール ５７
（５）サリオス 牡５ ライアン・ムーア ５７
（６）ソダシ 牝４ 吉田 隼人 ５５
（７）ジャスティンカフェ 牡４ 福永 祐一 ５７
（８）ロータスランド 牝５ 岩田 望来 ５５
（９）ピースオブエイト 牡３ クリスチャン・デムーロ ５６
（１０）セリフォス 牡３ ダミアン・レーン ５６
（１１）ソウルラッシュ 牡４ 松山 弘平 ５７
（１２）ホウオウアマゾン 牡４ 坂井 瑠星 ５７
（１３）エアロロノア 牡５ 武 豊 ５７
（１４）ベステンダンク 牡１０ 藤岡 佑介 ５７
（１５）ダノンスコーピオン 牡３ 川田 将雅 ５６
（１６）ハッピーアワー 牡６ 川又 賢治 ５７
（１７）ファルコニア 牡５ 池添 謙一 ５７