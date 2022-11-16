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オリックス 2022年契約更改一覧
2022年11月16日 11時20分
スポーツ報知
オリックス
【注】金額万円（推定）△アップ、▼ダウン、□現状維持、保は保留
【投手】
富山 ３１５０ ▼１０５０
椋木 １６００
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