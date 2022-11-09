【社会人野球】トヨタ自動車の嘉陽宗一郎がＭＶＰ ヤクルトのドラ１位・東芝の吉村貢司郎が優秀選手

トヨタ自動車（愛知）が４大会ぶり６度目の優勝を飾った。嘉陽宗一郎投手が８回を１失点に抑え、最高殊勲選手賞に輝いた。敢闘賞はＮＴＴ東日本の多田裕作投手、打撃賞は同・中村迅遊撃手、首位打者賞（５割３分８厘）は三菱重工Ｅａｓｔ（神奈川）の矢野幸耶内野手が、それぞれ選ばれた。

【優秀選手】

◇投手

嘉陽 宗一郎（トヨタ自動車）

多田 裕作（ＮＴＴ東日本）

柏原 史陽（ＥＮＥＯＳ）

加藤 三範（〃）

大野 亨輔（三菱重工Ｗｅｓｔ）

吉村 貢司郎（東芝）

竹田 祐（三菱重工Ｗｅｓｔ）

臼井 浩（東京ガス）

前田 敬太（日本通運）

淵上 佳輝（トヨタ自動車）

◇捕手

高祖 健輔（トヨタ自動車）

◇一塁手

嘉納 淳弥（ＮＴＴ東日本）

丸山 壮史（ＥＮＥＯＳ）

地引 雄貴（東京ガス）

◇二塁手

佐藤 勇基（トヨタ自動車）

矢野 幸耶（三菱重工Ｅａｓｔ）

◇三塁手

下川 知弥（ＮＴＴ東日本）

川口 凌（ＥＮＥＯＳ）

稲垣 誠也（日本通運）

北村 祥治（トヨタ自動車）

◇遊撃手

中村 迅（ＮＴＴ東日本）

田中 達朗（東芝）

添田 真海（日本通運）

◇外野手

村上 貴哉（ＥＮＥＯＳ）

小柳 卓也（三菱重工Ｅａｓｔ）

汐月 祐太郎（〃）

佐藤 悠輝（三菱重工Ｗｅｓｔ）

大谷 昇吾（日本通運）

会沢 崚介（トヨタ自動車）

◇指名打者

内山 京祐（ＮＴＴ東日本）

加藤 雅樹（東京ガス）