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【社会人野球】トヨタ自動車の嘉陽宗一郎がＭＶＰ　ヤクルトのドラ１位・東芝の吉村貢司郎が優秀選手

スポーツ報知
東芝・吉村貢司郎

　トヨタ自動車（愛知）が４大会ぶり６度目の優勝を飾った。嘉陽宗一郎投手が８回を１失点に抑え、最高殊勲選手賞に輝いた。敢闘賞はＮＴＴ東日本の多田裕作投手、打撃賞は同・中村迅遊撃手、首位打者賞（５割３分８厘）は三菱重工Ｅａｓｔ（神奈川）の矢野幸耶内野手が、それぞれ選ばれた。

【優秀選手】

◇投手

嘉陽　宗一郎（トヨタ自動車）

多田　裕作（ＮＴＴ東日本）

柏原　史陽（ＥＮＥＯＳ）

加藤　三範（〃）

大野　亨輔（三菱重工Ｗｅｓｔ）

吉村　貢司郎（東芝）

竹田　　祐（三菱重工Ｗｅｓｔ）

臼井　　浩（東京ガス）

前田　敬太（日本通運）

淵上　佳輝（トヨタ自動車）

◇捕手

高祖　健輔（トヨタ自動車）

◇一塁手

嘉納　淳弥（ＮＴＴ東日本）

丸山　壮史（ＥＮＥＯＳ）

地引　雄貴（東京ガス）

◇二塁手

佐藤　勇基（トヨタ自動車）

矢野　幸耶（三菱重工Ｅａｓｔ）

◇三塁手

下川　知弥（ＮＴＴ東日本）

川口　　凌（ＥＮＥＯＳ）

稲垣　誠也（日本通運）

北村　祥治（トヨタ自動車）

◇遊撃手

中村　　迅（ＮＴＴ東日本）

田中　達朗（東芝）

添田　真海（日本通運）

◇外野手

村上　貴哉（ＥＮＥＯＳ）

小柳　卓也（三菱重工Ｅａｓｔ）

汐月　祐太郎（〃）

佐藤　悠輝（三菱重工Ｗｅｓｔ）

大谷　昇吾（日本通運）

会沢　崚介（トヨタ自動車）

◇指名打者

内山　京祐（ＮＴＴ東日本）

加藤　雅樹（東京ガス）

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