【社会人野球】トヨタ自動車の嘉陽宗一郎がＭＶＰ　ヤクルトのドラ１位・東芝の吉村貢司郎が優秀選手

トヨタ自動車（愛知）が４大会ぶり６度目の優勝を飾った。嘉陽宗一郎投手が８回を１失点に抑え、最高殊勲選手賞に輝いた。敢闘賞はＮＴＴ東日本の多田裕作投手、打撃賞は同・中村迅遊撃手、首位打者賞（５割３分８厘）は三菱重工Ｅａｓｔ（神奈川）の矢野幸耶内野手が、それぞれ選ばれた。
【優秀選手】
◇投手
嘉陽 宗一郎（トヨタ自動車）
多田 裕作（ＮＴＴ東日本）
柏原 史陽（ＥＮＥＯＳ）
加藤 三範（〃）
大野 亨輔（三菱重工Ｗｅｓｔ）
吉村 貢司郎（東芝）
竹田 祐（三菱重工Ｗｅｓｔ）
臼井 浩（東京ガス）
前田 敬太（日本通運）
淵上 佳輝（トヨタ自動車）
◇捕手
高祖 健輔（トヨタ自動車）
◇一塁手
嘉納 淳弥（ＮＴＴ東日本）
丸山 壮史（ＥＮＥＯＳ）
地引 雄貴（東京ガス）
◇二塁手
佐藤 勇基（トヨタ自動車）
矢野 幸耶（三菱重工Ｅａｓｔ）
◇三塁手
下川 知弥（ＮＴＴ東日本）
川口 凌（ＥＮＥＯＳ）
稲垣 誠也（日本通運）
北村 祥治（トヨタ自動車）
◇遊撃手
中村 迅（ＮＴＴ東日本）
田中 達朗（東芝）
添田 真海（日本通運）
◇外野手
村上 貴哉（ＥＮＥＯＳ）
小柳 卓也（三菱重工Ｅａｓｔ）
汐月 祐太郎（〃）
佐藤 悠輝（三菱重工Ｗｅｓｔ）
大谷 昇吾（日本通運）
会沢 崚介（トヨタ自動車）
◇指名打者
内山 京祐（ＮＴＴ東日本）
加藤 雅樹（東京ガス）