マンＣが２．５倍で断トツの一番人気　怪物ハーランド加入で今季こそ悲願の優勝か…欧州ＣＬ決勝Ｔ１回戦の賭け率

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の決勝トーナメント１回戦の組み合わせが７日、決まった。ベスト１６による決勝トーナメント１回戦は来年２、３月にホームアンドアウェー方式で実施。決勝は６月１０日にイスタンブールで開催される。
前回覇者のレアル・マドリード（スペイン）は昨季決勝と同じくリバプール（イングランド）と顔を合わせる。メッシらの所属するパリ・サンジェルマン（フランス）はバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）との強豪対決に臨み、一昨季王者のチェルシー（イングランド）はドルトムント（ドイツ）と当たる。
近年、常に優勝候補の一つに数えられるビックラブ同士がベスト１６の段階で激突する。
長谷部誠とカタールW杯日本代表の鎌田大地の日本人選手２人を擁するフランクフルトは驚異的な決定力を見せ、リバプールを蹴落としグループＡを首位通過したナポリと対戦する。
今季の欧州ＣＬ優勝オッズで２．５倍の断トツ一番人気に推されたマンチェスター・ＣはＲＢライプツィヒと対戦する。
▶組み合わせ
◎ＲＢライプツィヒ対マンチェスター・Ｃ
◎クラブ・ブルッヘ対ベンフィカ
◎リバプール対Ｒマドリード
◎ＡＣミラン対トットナム
◎フランクフルト対ナポリ
◎ドルトムント対チェルシー
◎インテル対ポルト
◎パリＳＧ対バイエルン・ミュンヘン
▶英ブックメーカー「ウィリアムヒル」のトーナメント・ステージ時点の優勝オッズは以下の通り。
１）マンチェスター・Ｃ ２．５倍
２）バイエルン・ミュンヘン ６．５倍
３）パリＳＧ ９倍
４）リバプール １０倍
５）Ｒマドリード １２倍
ナポリ １２倍
７）チェルシー １５倍
８）トットナム １９倍
９）ベンフィカ ２６倍
１０）ＡＣミラン ３４倍
インテル ３４倍
１２）ドルトムント ５１倍
１３）ポルト ６７倍
１４）ＲＢライプツィヒ １０１倍
１５）フランクフルト １５１倍
１６）クラブ・ブルッヘ ２５１倍