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マンＣが２．５倍で断トツの一番人気　怪物ハーランド加入で今季こそ悲願の優勝か…欧州ＣＬ決勝Ｔ１回戦の賭け率

スポーツ報知
マンＣのグラルディオラ監督（ロイター）

　サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の決勝トーナメント１回戦の組み合わせが７日、決まった。ベスト１６による決勝トーナメント１回戦は来年２、３月にホームアンドアウェー方式で実施。決勝は６月１０日にイスタンブールで開催される。

　前回覇者のレアル・マドリード（スペイン）は昨季決勝と同じくリバプール（イングランド）と顔を合わせる。メッシらの所属するパリ・サンジェルマン（フランス）はバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）との強豪対決に臨み、一昨季王者のチェルシー（イングランド）はドルトムント（ドイツ）と当たる。

　近年、常に優勝候補の一つに数えられるビックラブ同士がベスト１６の段階で激突する。

　長谷部誠とカタールW杯日本代表の鎌田大地の日本人選手２人を擁するフランクフルトは驚異的な決定力を見せ、リバプールを蹴落としグループＡを首位通過したナポリと対戦する。

　今季の欧州ＣＬ優勝オッズで２．５倍の断トツ一番人気に推されたマンチェスター・ＣはＲＢライプツィヒと対戦する。

　

▶組み合わせ

◎ＲＢライプツィヒ対マンチェスター・Ｃ

◎クラブ・ブルッヘ対ベンフィカ

◎リバプール対Ｒマドリード

◎ＡＣミラン対トットナム

◎フランクフルト対ナポリ

◎ドルトムント対チェルシー

◎インテル対ポルト

◎パリＳＧ対バイエルン・ミュンヘン

▶英ブックメーカー「ウィリアムヒル」のトーナメント・ステージ時点の優勝オッズは以下の通り。

１）マンチェスター・Ｃ　２．５倍

２）バイエルン・ミュンヘン　６．５倍

３）パリＳＧ　９倍

４）リバプール　１０倍

５）Ｒマドリード　１２倍

　　ナポリ　１２倍

７）チェルシー　１５倍

８）トットナム　１９倍

９）ベンフィカ　２６倍

１０）ＡＣミラン　３４倍

　　　インテル　３４倍

１２）ドルトムント　５１倍

１３）ポルト　６７倍

１４）ＲＢライプツィヒ　１０１倍

１５）フランクフルト　１５１倍

１６）クラブ・ブルッヘ　２５１倍

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