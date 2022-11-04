【京王杯２歳Ｓ】枠順決定　小倉２歳Ｓ覇者ロンドンプランは大外８枠１８番から重賞連勝を狙う

◆第５８回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月５日、東京競馬場・芝１４００メートル）
京王杯２歳Ｓの出走馬１７頭の枠順が４日、確定した。新馬、小倉２歳Ｓを連勝中のロンドンプラン（牡２歳、栗東・宮本博厩舎、父グレーターロンドン）は大外枠の８枠１８番から無傷の３連勝を狙う。
前回がオープン特別のききょうＳ３着のヤクシマ（牡２歳、栗東・寺島良厩舎、父ハヴァナグレイ）も外めの７枠１４番、ルメール騎手とコンビを組むエナジーチャイム（牝２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は５枠９番に決まった。前回の未勝利戦を圧勝したペースセッティング（牡２歳、栗東・安田隆行厩舎、父ショーケーシング）は２枠４番から、それぞれ重賞初制覇を目指す。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、騎手 斤量の順）
（１）デイドリームビーチ 牡２ 杉原誠人 ５５
（２）アンタノバラード 牝２ 田辺裕信 ５４
（３）サイモンオリーブ 牝２ 横山和生 ５４
（４）ペースセッティング 牡２ 坂井瑠星 ５５
（５）ミスヨコハマ 牝２ 斎藤新 ５４
（６）マーブルマカロン 牝２ 三浦皇成 ５４
（７）フロムダスク 牡２ 戸崎圭太 ５５
（８）ミシェラドラータ 牡２ 大野拓弥 ５５
（９）エナジーチャイム 牝２ クリストフ・ルメール ５４
（１０）オオバンブルマイ 牡２ 横山武史 ５５
（１１）シェーンプリマー 牝２ 永野猛蔵 ５４
（１２）ブーケファロス 牡２ 菅原明良 ５５
（１３）アスクドリームモア 牡２ 岩田康誠 ５５
（１４）ヤクシマ 牡２ 岩田望来 ５５
（１５）ノーブルラン 牡２ 津村明秀 ５５
（１６）スピードオブライト 牝２ 石川裕紀人 ５４
（１７）ロッソランパンテ 牝２ 木幡巧也 ５４
（１８）ロンドンプラン 牡２ 松山弘平 ５５