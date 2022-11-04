【アルゼンチン共和国杯】テーオーロイヤルは３枠５番　キラーアビリティーは３枠６番

◆第６０回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月６日、東京競馬場・芝２５００メートル）
第６０回アルゼンチン共和国杯に出走する１８頭の枠順が１１月４日、決まった。昨年のダイヤモンドＳを勝ったテーオーロイヤル（牡４歳、栗東・岡田稲男厩舎、父リオンディーズ）は３枠５番に決まった。今年のダービーで６着だった３歳馬キラーアビリティ（牡３歳、栗東・斉藤崇厩舎、父ディープインパクト）は３枠６番。新潟記念５着のヒートオンビート（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）は８枠１６番に入った。枠順は次の通り（馬番、馬名、斤量、騎手 斤量の順）。
◆第６０回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月６日、東京競馬場・芝２５００メートル）
（１）キングオブドラゴン ５４ 坂井瑠星
（２）プレシャスブルー ５４ 津村明秀
（３）ユーキャンスマイル ５７ 石橋脩
（４）コトブキテティス ５１ 永野猛蔵
（５）テーオーロイヤル ５７・５ 菱田裕二
（６）キラーアビリティ ５５ クリスチャン・デムーロ
（７）ブレークアップ ５４ 田辺裕信
（８）カントル ５４ 岩田望来
（９）ディアマンミノル ５５ 荻野極
（１０）ダンディズム ５４ 富田暁
（１１）ラストドラフト ５６ 三浦皇成
（１２）マイネルファンロン ５６ ミルコ・デムーロ
（１３）レインカルナティオ ５４ 菅原明良
（１４）アフリカンゴールド ５７ 国分恭介
（１５）レッドサイオン ５３ 石川裕紀人
（１６）ヒートオンビート ５７ 戸崎圭太
（１７）ハーツイストワール５５ 武豊
（１８）ボスジラ ５６・５ クリストフ・ルメール