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【代表発表】カタールＷ杯メンバー選出！森保ジャパンの最多出場と最多得点はＦＷ南野拓実！最少出場はＤＦ伊藤洋輝！

スポーツ報知
代表メンバーを発表する森保一監督（カメラ・宮崎　亮太）

　日本サッカー協会は１日、カタールＷ杯（２０日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保ジャパンでの最多出場はＦＷ南野拓実（モナコ）で最多得点も南野。最少出場はシュツットガルトＤＦ伊藤洋輝だ。

　◇森保ジャパン出場記録（出場・先発・得点）※ＧＫは失点

▽ＧＫ

権田修一　３０試合３０先発１０失点

シュミットダニエル　１１試合１０先発８失点

川島永嗣　７試合７先発１０失点

▽ＤＦ

長友佑都　２８試合２８先発１得点

吉田麻也　３５試合３３先発２得点

冨安健洋　２９試合２８先発１得点

中山雄太　１７試合７先発０得点

酒井宏樹　２４試合２３先発１得点

谷口彰悟　１０試合９先発０得点

山根視来　１４試合１１先発２得点

伊藤洋輝　５試合４先発０得点

板倉滉　１２試合９先発１得点

▽ＭＦ・ＦＷ

浅野拓磨　１９試合７先発４得点

柴崎岳　３７試合３０先発０得点

遠藤航　３１試合２８先発２得点

伊東純也　３５試合２３先発９得点

南野拓実　４１試合３４先発１７得点

守田英正　１７試合１３先発２得点

鎌田大地　２１試合１３先発６得点

三笘薫　９試合４先発５得点

堂安律　２８試合１９先発３得点

田中碧　１４試合１０先発２得点

久保建英　１９試合８先発１得点

相馬勇紀　７試合３先発３得点

前田大然　８試合２先発１得点

上田綺世　１０試合５先発０得点

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