【代表発表】カタールＷ杯メンバー選出！森保ジャパンの最多出場と最多得点はＦＷ南野拓実！最少出場はＤＦ伊藤洋輝！

日本サッカー協会は１日、カタールＷ杯（２０日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保ジャパンでの最多出場はＦＷ南野拓実（モナコ）で最多得点も南野。最少出場はシュツットガルトＤＦ伊藤洋輝だ。
◇森保ジャパン出場記録（出場・先発・得点）※ＧＫは失点
▽ＧＫ
権田修一 ３０試合３０先発１０失点
シュミットダニエル １１試合１０先発８失点
川島永嗣 ７試合７先発１０失点
▽ＤＦ
長友佑都 ２８試合２８先発１得点
吉田麻也 ３５試合３３先発２得点
冨安健洋 ２９試合２８先発１得点
中山雄太 １７試合７先発０得点
酒井宏樹 ２４試合２３先発１得点
谷口彰悟 １０試合９先発０得点
山根視来 １４試合１１先発２得点
伊藤洋輝 ５試合４先発０得点
板倉滉 １２試合９先発１得点
▽ＭＦ・ＦＷ
浅野拓磨 １９試合７先発４得点
柴崎岳 ３７試合３０先発０得点
遠藤航 ３１試合２８先発２得点
伊東純也 ３５試合２３先発９得点
南野拓実 ４１試合３４先発１７得点
守田英正 １７試合１３先発２得点
鎌田大地 ２１試合１３先発６得点
三笘薫 ９試合４先発５得点
堂安律 ２８試合１９先発３得点
田中碧 １４試合１０先発２得点
久保建英 １９試合８先発１得点
相馬勇紀 ７試合３先発３得点
前田大然 ８試合２先発１得点
上田綺世 １０試合５先発０得点