【日曜の注目新馬】逸材候補カナテープの妹スカイロケット、直前坂路の走り絶品

◆３０日新潟５Ｒ・芝１４００メートル
★スカイロケット（牡、父ジャスタウェイ、母ティッカーテープ、栗東・須貝尚介厩舎）
母のティッカーテープはアメリカンオークス、クイーンエリザベス２世チャレンジＣＳを勝ったＧ１ホース。半姉のカナテープ（父ロードカナロア）は強い内容で新馬を勝ち上がり、先週１勝クラスを難なくパスした逸材候補。
９月２８日に外厩・ノーザンファームしがらきから入厩し、同じ厩舎の先輩・モンファボリと併せた坂路の走りも絶品。初戦から戦える態勢は整っている。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
シリアルノヴェル ◇２２日東京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
ジャスリー ◇２２日東京６Ｒダ１６００（山元ＴＣ）
バリアントバイオ ◇２２日阪神３Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
サザーランド ◇２２日阪神４Ｒ芝１４００（下河辺牧場）
シングザットソン ◇２２日阪神５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）
キョウエイブリッサ◇２３日東京３Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）
フォーカルフラワー◇２３日東京４Ｒ芝１４００（社台ファーム）
ガストリック ◇２３日東京５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
タカネノハナコサン◇２３日阪神４Ｒダ１２００（優楽ステーブル）
ドクタードリトル ◇２３日阪神５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）
バンブーグローブ ◇２３日新潟５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ