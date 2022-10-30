【日曜の注目新馬】ノースブリッジが出た一族出身のゴルトレオパルト、調整入念…前向きな気性も初戦向き

◆３０日東京４Ｒ・ダート１６００メートル
★ゴルトレオパルト（牡、父ヘニーヒューズ、母キタサンメジャー、美浦・高木登厩舎）
祖母はビッグテンビー（父テンビー）は、高松宮記念、スプリンターズＳを勝ったローレルゲレイロ（牡、父キングヘイロー）を出した。エプソムＣを勝ち、本日の天皇賞・秋に出走するノースブリッジ（牡、父モーリス）も出た一族。
９月１４日に外厩・ノルマンディ小野町から入厩し、美浦坂路、ウッドチップで時計１０本。直前も３頭併せの最内からラストの仕掛けで併入に持ち込む走り。前向きな気性も初戦向きだけに、菅原明良騎手の手綱で初陣から。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
シリアルノヴェル ◇２２日東京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
ジャスリー ◇２２日東京６Ｒダ１６００（山元ＴＣ）
バリアントバイオ ◇２２日阪神３Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
サザーランド ◇２２日阪神４Ｒ芝１４００（下河辺牧場）
シングザットソン ◇２２日阪神５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）
キョウエイブリッサ◇２３日東京３Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）
フォーカルフラワー◇２３日東京４Ｒ芝１４００（社台ファーム）
ガストリック ◇２３日東京５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
タカネノハナコサン◇２３日阪神４Ｒダ１２００（優楽ステーブル）
ドクタードリトル ◇２３日阪神５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）
バンブーグローブ ◇２３日新潟５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ