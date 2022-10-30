【日曜の注目新馬】ノースブリッジが出た一族出身のゴルトレオパルト、調整入念…前向きな気性も初戦向き

◆３０日東京４Ｒ・ダート１６００メートル

★ゴルトレオパルト（牡、父ヘニーヒューズ、母キタサンメジャー、美浦・高木登厩舎）

祖母はビッグテンビー（父テンビー）は、高松宮記念、スプリンターズＳを勝ったローレルゲレイロ（牡、父キングヘイロー）を出した。エプソムＣを勝ち、本日の天皇賞・秋に出走するノースブリッジ（牡、父モーリス）も出た一族。

９月１４日に外厩・ノルマンディ小野町から入厩し、美浦坂路、ウッドチップで時計１０本。直前も３頭併せの最内からラストの仕掛けで併入に持ち込む走り。前向きな気性も初戦向きだけに、菅原明良騎手の手綱で初陣から。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

シリアルノヴェル ◇２２日東京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

ジャスリー ◇２２日東京６Ｒダ１６００（山元ＴＣ）

バリアントバイオ ◇２２日阪神３Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

サザーランド ◇２２日阪神４Ｒ芝１４００（下河辺牧場）

シングザットソン ◇２２日阪神５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）

キョウエイブリッサ◇２３日東京３Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）

フォーカルフラワー◇２３日東京４Ｒ芝１４００（社台ファーム）

ガストリック ◇２３日東京５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

タカネノハナコサン◇２３日阪神４Ｒダ１２００（優楽ステーブル）

ドクタードリトル ◇２３日阪神５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）

バンブーグローブ ◇２３日新潟５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ