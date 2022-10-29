【土曜の注目新馬】エポカドーロの半弟ジャスティンレオン、ウッドチップ長めから古馬一蹴の走り…脚力確か

◆２９日阪神５Ｒ・芝２０００メートル
★ジャスティンレオン（牡、父ハーツクライ、母ダイワパッション、栗東・杉山晴紀厩舎）
フォーティナイナー産駒の母ダイワパッションはフェアリーＳ、フィリーズレビュー勝ち馬。半兄に皐月賞を制したエポカドーロ（父オルフェーヴル）がいる。
９月２７日に外厩・ノーザンファームしがらきから入厩し、坂路、ウッドチップで時計６本。１週前、直前はウッドチップ長めから古馬を一蹴の走りを披露した。追い切りで手応えを確認したＣデムーロ騎手の手綱で、初陣Ｖを目指す。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
シリアルノヴェル ◇２２日東京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
ジャスリー ◇２２日東京６Ｒダ１６００（山元ＴＣ）
バリアントバイオ ◇２２日阪神３Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
サザーランド ◇２２日阪神４Ｒ芝１４００（下河辺牧場）
シングザットソン ◇２２日阪神５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）
キョウエイブリッサ◇２３日東京３Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）
フォーカルフラワー◇２３日東京４Ｒ芝１４００（社台ファーム）
ガストリック ◇２３日東京５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
タカネノハナコサン◇２３日阪神４Ｒダ１２００（優楽ステーブル）
ドクタードリトル ◇２３日阪神５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）
バンブーグローブ ◇２３日新潟５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ