【土曜の注目新馬】ダイナアクトレスの母系リラックス、古馬２勝クラスを一瞬で抜き去った調教が絶品

◆２９日東京５Ｒ・芝１６００メートル
★リラックス（牡、父イスラボニータ、母ベストロケーション、美浦・久保田貴士厩舎）
１９８３年生まれの祖母ダイナアクトレス（父ノーザンテースト）は重賞４勝。安田記念２着、オークス、ジャパンＣ３着の成績を残した女傑だった。一族からはジャパンＣ勝ち馬のスクリーンヒーロー（牡、父グラスワンダー）、菊花賞、天皇賞・春２着のステージチャンプ（父リアルシャダイ）が出た。クロフネ産駒の母ベストロケーションは京都牝馬Ｓ２着、キーンランドＣ３着。本馬の兄ベストアクター（父ディープインパクト）は阪急杯勝ち馬。
９月２３日に外厩・山元ＴＣから移動し、美浦の坂路、ウッドチップで時計８本。直前の古馬２勝クラスをインから一瞬で抜き去った瞬発力は絶品。ドイル騎手の手綱で初陣Ｖを狙う。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
シリアルノヴェル ◇２２日東京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
ジャスリー ◇２２日東京６Ｒダ１６００（山元ＴＣ）
バリアントバイオ ◇２２日阪神３Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
サザーランド ◇２２日阪神４Ｒ芝１４００（下河辺牧場）
シングザットソン ◇２２日阪神５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）
キョウエイブリッサ◇２３日東京３Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）
フォーカルフラワー◇２３日東京４Ｒ芝１４００（社台ファーム）
ガストリック ◇２３日東京５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
タカネノハナコサン◇２３日阪神４Ｒダ１２００（優楽ステーブル）
ドクタードリトル ◇２３日阪神５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）
バンブーグローブ ◇２３日新潟５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ