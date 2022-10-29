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【土曜の注目新馬】ダイナアクトレスの母系リラックス、古馬２勝クラスを一瞬で抜き去った調教が絶品

スポーツ報知
東京競馬場

◆２９日東京５Ｒ・芝１６００メートル

★リラックス（牡、父イスラボニータ、母ベストロケーション、美浦・久保田貴士厩舎）

　１９８３年生まれの祖母ダイナアクトレス（父ノーザンテースト）は重賞４勝。安田記念２着、オークス、ジャパンＣ３着の成績を残した女傑だった。一族からはジャパンＣ勝ち馬のスクリーンヒーロー（牡、父グラスワンダー）、菊花賞、天皇賞・春２着のステージチャンプ（父リアルシャダイ）が出た。クロフネ産駒の母ベストロケーションは京都牝馬Ｓ２着、キーンランドＣ３着。本馬の兄ベストアクター（父ディープインパクト）は阪急杯勝ち馬。

　９月２３日に外厩・山元ＴＣから移動し、美浦の坂路、ウッドチップで時計８本。直前の古馬２勝クラスをインから一瞬で抜き去った瞬発力は絶品。ドイル騎手の手綱で初陣Ｖを狙う。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

シリアルノヴェル　◇２２日東京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

ジャスリー　　　　◇２２日東京６Ｒダ１６００（山元ＴＣ）

バリアントバイオ　◇２２日阪神３Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

サザーランド　　　◇２２日阪神４Ｒ芝１４００（下河辺牧場）

シングザットソン　◇２２日阪神５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）

キョウエイブリッサ◇２３日東京３Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）

フォーカルフラワー◇２３日東京４Ｒ芝１４００（社台ファーム）

ガストリック　　　◇２３日東京５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

タカネノハナコサン◇２３日阪神４Ｒダ１２００（優楽ステーブル）

ドクタードリトル　◇２３日阪神５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）

バンブーグローブ　◇２３日新潟５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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