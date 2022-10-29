【土曜の注目新馬】ダイナアクトレスの母系リラックス、古馬２勝クラスを一瞬で抜き去った調教が絶品

◆２９日東京５Ｒ・芝１６００メートル

★リラックス（牡、父イスラボニータ、母ベストロケーション、美浦・久保田貴士厩舎）

１９８３年生まれの祖母ダイナアクトレス（父ノーザンテースト）は重賞４勝。安田記念２着、オークス、ジャパンＣ３着の成績を残した女傑だった。一族からはジャパンＣ勝ち馬のスクリーンヒーロー（牡、父グラスワンダー）、菊花賞、天皇賞・春２着のステージチャンプ（父リアルシャダイ）が出た。クロフネ産駒の母ベストロケーションは京都牝馬Ｓ２着、キーンランドＣ３着。本馬の兄ベストアクター（父ディープインパクト）は阪急杯勝ち馬。

９月２３日に外厩・山元ＴＣから移動し、美浦の坂路、ウッドチップで時計８本。直前の古馬２勝クラスをインから一瞬で抜き去った瞬発力は絶品。ドイル騎手の手綱で初陣Ｖを狙う。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

シリアルノヴェル ◇２２日東京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

ジャスリー ◇２２日東京６Ｒダ１６００（山元ＴＣ）

バリアントバイオ ◇２２日阪神３Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

サザーランド ◇２２日阪神４Ｒ芝１４００（下河辺牧場）

シングザットソン ◇２２日阪神５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）

キョウエイブリッサ◇２３日東京３Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）

フォーカルフラワー◇２３日東京４Ｒ芝１４００（社台ファーム）

ガストリック ◇２３日東京５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

タカネノハナコサン◇２３日阪神４Ｒダ１２００（優楽ステーブル）

ドクタードリトル ◇２３日阪神５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）

バンブーグローブ ◇２３日新潟５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ