【土曜の注目新馬】タガノツラヌキ、坂路ラスト１ハロン１２秒２…古馬３勝クラスに先着の脚力上位

◆２９日阪神４Ｒ・ダート１４００メートル

★タガノツラヌキ（牡、父レッドスパーダ、母ブランジェリーナ、栗東・石坂公一厩舎）

祖母のスティンガー（父サンデーサイレンス）はＧ１・阪神３歳牝馬Ｓ（当時）１着、高松宮記念３着。本馬の母のほかに、ＮＨＫマイルＣ３着キングズオブザサン（父チチカステナンゴ）、関屋記念３着サトノギャラント（父シンボリクリスエス）を送っているが、前記２頭はともに去勢されており、激しい気性を内包している母系といえる。

９月２９日に外厩・宇治田原優駿ステーブルから入厩し、追い切り時計６本。直前の坂路では、ラスト１ハロン１２秒２で伸び、古馬３勝クラスに先着。水準以上の脚力をアピールした。スムーズな追走から抜け出す競馬をもくろむ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

シリアルノヴェル ◇２２日東京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

ジャスリー ◇２２日東京６Ｒダ１６００（山元ＴＣ）

バリアントバイオ ◇２２日阪神３Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

サザーランド ◇２２日阪神４Ｒ芝１４００（下河辺牧場）

シングザットソン ◇２２日阪神５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）

キョウエイブリッサ◇２３日東京３Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）

フォーカルフラワー◇２３日東京４Ｒ芝１４００（社台ファーム）

ガストリック ◇２３日東京５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

タカネノハナコサン◇２３日阪神４Ｒダ１２００（優楽ステーブル）

ドクタードリトル ◇２３日阪神５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）

バンブーグローブ ◇２３日新潟５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ