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【土曜の注目新馬】タガノツラヌキ、坂路ラスト１ハロン１２秒２…古馬３勝クラスに先着の脚力上位

スポーツ報知
阪神競馬場

◆２９日阪神４Ｒ・ダート１４００メートル

★タガノツラヌキ（牡、父レッドスパーダ、母ブランジェリーナ、栗東・石坂公一厩舎）

　祖母のスティンガー（父サンデーサイレンス）はＧ１・阪神３歳牝馬Ｓ（当時）１着、高松宮記念３着。本馬の母のほかに、ＮＨＫマイルＣ３着キングズオブザサン（父チチカステナンゴ）、関屋記念３着サトノギャラント（父シンボリクリスエス）を送っているが、前記２頭はともに去勢されており、激しい気性を内包している母系といえる。

　９月２９日に外厩・宇治田原優駿ステーブルから入厩し、追い切り時計６本。直前の坂路では、ラスト１ハロン１２秒２で伸び、古馬３勝クラスに先着。水準以上の脚力をアピールした。スムーズな追走から抜け出す競馬をもくろむ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

シリアルノヴェル　◇２２日東京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

ジャスリー　　　　◇２２日東京６Ｒダ１６００（山元ＴＣ）

バリアントバイオ　◇２２日阪神３Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

サザーランド　　　◇２２日阪神４Ｒ芝１４００（下河辺牧場）

シングザットソン　◇２２日阪神５Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）

キョウエイブリッサ◇２３日東京３Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）

フォーカルフラワー◇２３日東京４Ｒ芝１４００（社台ファーム）

ガストリック　　　◇２３日東京５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

タカネノハナコサン◇２３日阪神４Ｒダ１２００（優楽ステーブル）

ドクタードリトル　◇２３日阪神５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）

バンブーグローブ　◇２３日新潟５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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