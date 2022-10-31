３関脇４小結は４８年ぶり珍事 三役７人も１９９２年九州場所以来…九州場所番付メモ

日本相撲協会は３１日、大相撲九州場所（１１月１３日初日・福岡国際センター）の新番付を発表した。主な番付記録メモは以下の通り。

▽大関 正代は今年名古屋場所以来、５度目のカド番。

▽大関降下 御嶽海は２０２１年秋場所の朝乃山以来となる大関降下。

▽再小結 玉鷲は２０１８年秋場所以来の小結、三役は１９年名古屋場所以来。３７歳１１か月での三役昇進は戦後３位の高齢。

▽新三役 翔猿は初土俵から所要４６場所での新三役昇進で、学生相撲出身としては２位のスロー記録。

▽４小結 ２０１９年九州場所（阿炎、遠藤、北勝富士、朝乃山）以来。

▽３関脇４小結 １９７４年秋場所（関脇＝高見山、大受、魁傑。小結＝増位山、旭国、長谷川、黒姫山）以来、４８年ぶり。三役７人は９２年九州場所（４関脇＝武蔵丸、貴花田、安芸ノ島、水戸泉。３小結＝琴錦、旭道山、貴闘力）以来。

▽新入幕 熱海富士は静岡県から２０２１年初場所の翠富士以来、戦後６人目の新入幕。初土俵から所要１２場所は８位タイ（年６場所制となった１９５８年以降初土俵、幕下付け出しは除く）のスピード。

▽幕内力士人数 伊勢ケ浜部屋は６人となり、同一部屋の幕内６人は２００４年春場所の武蔵川部屋（武双山、垣添、雅山、出島、武雄山、和歌乃山）以来。

▽新十両 狼雅は２０１８年４月に師匠の二子山親方（元大関・雅山）が部屋を創設してから初の関取。ロシアからは６人目。対馬洋は初土俵から所要３８場所での昇進で、学生相撲出身としては５位のスロー記録。