サッカーＵ―１８日本代表、１１月の欧州遠征メンバー発表　ベルギー、インドネシアなどと対戦

日本サッカー協会は２７日、１１月のスペイン遠征の臨むＵ―１８日本代表のメンバー２２人を発表した。同代表は７日にＵ―１９インドネシア代表と、８日に同国３部のアルヘシラスと、１０日、１２日にＵ―１８ベルギー代表と親善試合を行う。
▽スタッフ
団長…大橋浩司
監督…冨樫剛一
コーチ…西川誠太
ＧＫコーチ…川口能活
フィジカルコーチ…菅野淳
テクニカルスタッフ…越智滋之
▽ＧＫ
春名竜聖（Ｃ大阪Ｕ―１８）、田村聡佑（神戸Ｕ―１８）
▽ＤＦ
ヴァン・イヤーデン・ショーン（横浜ＦＣユース）、寺阪尚悟（神戸Ｕ―１８）、東廉太（ＦＣ東京Ｕ―１８）、矢口駿太郎（千葉Ｕ―１８）、土肥幹太（ＦＣ東京Ｕ―１８）、稲垣篤志（浦和ユース）、市原吏音（大宮Ｕ―１８）、高橋センダゴルタ仁胡（バルセロナ／スペイン）、
▽ＭＦ
坂井駿也（鳥栖Ｕ―１８）、松村晃助（横浜ＦＭユース）、下田栄祐（鹿島ユース）、高塩隼生（横浜ＦＣユース）、高橋輝（大宮Ｕ―１８）、佐藤丈晟（大分Ｕ―１８）、デニス・ジュン・パーキンソン（ファマリカン／ポルトガル）、石渡ネルソン（Ｃ大阪Ｕ―１８）
▽ＦＷ
木下慎之輔（Ｃ大阪Ｕ―１８）、南野遥海（Ｇ大阪ユース）、内野航太郎（横浜ＦＭユース）、冨永虹七（神戸Ｕ―１８）