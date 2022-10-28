注 目
報知SNS 報知新聞150周年特設サイト 報知映画賞読者投票
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 創刊150年 ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

サッカーＵ―１８日本代表、１１月の欧州遠征メンバー発表　ベルギー、インドネシアなどと対戦

スポーツ報知
冨樫剛一監督（左）率いるU―１８日本代表は１１月の欧州遠征に臨む

　日本サッカー協会は２７日、１１月のスペイン遠征の臨むＵ―１８日本代表のメンバー２２人を発表した。同代表は７日にＵ―１９インドネシア代表と、８日に同国３部のアルヘシラスと、１０日、１２日にＵ―１８ベルギー代表と親善試合を行う。

▽スタッフ

団長…大橋浩司

監督…冨樫剛一

コーチ…西川誠太

ＧＫコーチ…川口能活

フィジカルコーチ…菅野淳

テクニカルスタッフ…越智滋之

▽ＧＫ

春名竜聖（Ｃ大阪Ｕ―１８）、田村聡佑（神戸Ｕ―１８）

▽ＤＦ

ヴァン・イヤーデン・ショーン（横浜ＦＣユース）、寺阪尚悟（神戸Ｕ―１８）、東廉太（ＦＣ東京Ｕ―１８）、矢口駿太郎（千葉Ｕ―１８）、土肥幹太（ＦＣ東京Ｕ―１８）、稲垣篤志（浦和ユース）、市原吏音（大宮Ｕ―１８）、高橋センダゴルタ仁胡（バルセロナ／スペイン）、

▽ＭＦ

坂井駿也（鳥栖Ｕ―１８）、松村晃助（横浜ＦＭユース）、下田栄祐（鹿島ユース）、高塩隼生（横浜ＦＣユース）、高橋輝（大宮Ｕ―１８）、佐藤丈晟（大分Ｕ―１８）、デニス・ジュン・パーキンソン（ファマリカン／ポルトガル）、石渡ネルソン（Ｃ大阪Ｕ―１８）

▽ＦＷ

木下慎之輔（Ｃ大阪Ｕ―１８）、南野遥海（Ｇ大阪ユース）、内野航太郎（横浜ＦＭユース）、冨永虹七（神戸Ｕ―１８）

続きを読む

Ｊリーグ特集

サッカー

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請
×