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【２９日の予告先発】 ヤクルト・小川泰弘―オリックス・山崎福也
2022年10月28日 16時21分
スポーツ報知
【日本シリーズ】
◆ヤクルト・小川泰弘―オリックス・山崎福也（１８時３０分・神宮）
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