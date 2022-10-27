テーオーケインズなどＪＢＣ４競走のＪＲＡ出走馬決まる

ＪＲＡは２７日、１１月３日に門別と盛岡競馬場で行われるＪＢＣ４競走の出走馬を発表した。出走馬は以下の通り。
▽ＪＢＣ２歳優駿（門別・ダート１８００メートル）
エコロアレス 牡２ 池添 謙一
ゴッドインパルス 騸２ 田辺 裕信
ゴライコウ 牡２ 石川 倭（北海道）
テレパシー 牝２ 和田 竜二
ナチュラルリバー 牝２ 藤岡 佑介
▽ＪＢＣレディスクラシック（盛岡・ダート１８００メートル）
アナザーリリック 牝４ 川田 将雅
ヴァレーデラルナ 牝３ 岩田 望来
グランブリッジ 牝３ 福永 祐一
ショウナンナデシコ 牝５ 吉田 隼人
テリオスベル 牝５ 江田 照男
プリティーチャンス 牝５ クリスチャン・デムーロ
レーヌブランシュ 牝５ 松山 弘平
▽ＪＢＣスプリント（盛岡・ダート１２００メートル）
スマートダンディー 牡８ 戸崎 圭太
ダンシングプリンス 牡６ 三浦 皇成
テイエムサウスダン 牡５ 岩田 康誠
ヘリオス 騸６ 武 豊
ラプタス 騸６ 幸 英明
リュウノユキナ 牡７ 横山 武史
レッドルゼル 牡６ 川田 将雅
▽ＪＢＣクラシック（盛岡・ダート２０００メートル）
オーヴェルニュ 牡６ 川田 将雅
カフジオクタゴン 牡３ 坂井 瑠星
クラウンプライド 牡３ 福永 祐一
クリノドラゴン 牡４ 武 豊
テーオーケインズ 牡５ 松山 弘平
ペイシャエス 牡３ 菅原 明良
メイショウハリオ 牡５ 浜中 俊