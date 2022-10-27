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テーオーケインズなどＪＢＣ４競走のＪＲＡ出走馬決まる

スポーツ報知
ＪＢＣクラシックに出走するテーオーケインズ

　ＪＲＡは２７日、１１月３日に門別と盛岡競馬場で行われるＪＢＣ４競走の出走馬を発表した。出走馬は以下の通り。

　▽ＪＢＣ２歳優駿（門別・ダート１８００メートル）

エコロアレス　　　　牡２　池添　謙一

ゴッドインパルス　　騸２　田辺　裕信

ゴライコウ　　　　　牡２　石川　倭（北海道）

テレパシー　　　　　牝２　和田　竜二

ナチュラルリバー　　牝２　藤岡　佑介

　▽ＪＢＣレディスクラシック（盛岡・ダート１８００メートル）

アナザーリリック　　牝４　川田　将雅

ヴァレーデラルナ　　牝３　岩田　望来

グランブリッジ　　　牝３　福永　祐一

ショウナンナデシコ　牝５　吉田　隼人

テリオスベル　　　　牝５　江田　照男

プリティーチャンス　牝５　クリスチャン・デムーロ

レーヌブランシュ　　牝５　松山　弘平

　▽ＪＢＣスプリント（盛岡・ダート１２００メートル）

スマートダンディー　牡８　戸崎　圭太

ダンシングプリンス　牡６　三浦　皇成

テイエムサウスダン　牡５　岩田　康誠

ヘリオス　　　　　　騸６　武　　豊

ラプタス　　　　　　騸６　幸　　英明

リュウノユキナ　　　牡７　横山　武史

レッドルゼル　　　　牡６　川田　将雅

　▽ＪＢＣクラシック（盛岡・ダート２０００メートル）

オーヴェルニュ　　　牡６　川田　将雅

カフジオクタゴン　　牡３　坂井　瑠星

クラウンプライド　　牡３　福永　祐一

クリノドラゴン　　　牡４　武　　豊

テーオーケインズ　　牡５　松山　弘平

ペイシャエス　　　　牡３　菅原　明良

メイショウハリオ　　牡５　浜中　俊

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