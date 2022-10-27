【天皇賞】枠順決まる　国内復帰戦の昨年の日本ダービー馬シャフリヤールは５枠８番

◆第１６６回天皇賞（秋）・Ｇ１（１０月３０日、東京競馬場。芝２０００メートル）

秋の天皇賞の出走馬１５頭の枠順が１０月２７日、ＪＲＡから発表された。今年はドバイ・シーマクラシックで海外Ｇ１初制覇を果たし、英国に転戦して臨んだプリンスオブウェールズＳは４着に敗れた昨年の日本ダービー馬、シャフリヤール（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）は５枠８番に決定。昨年のジャパンＣ（３着）以来の今年国内初戦でどんな走りを見せるか、注目だ。

昨年のエフフォーリアに続く３歳馬Ｖを狙って、３歳馬３頭が出走。今年の皐月賞、日本ダービーともに２着のイクイノックス（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）は４枠７番、同厩の皐月賞馬、ジオグリフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）は４枠６番。１番人気を集めて４着だった日本ダービー以来の実戦となるダノンベルーガ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）が３枠５番からＧ１初制覇を狙う。

決定した枠順は次の通り。馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順。

◇第１６６回天皇賞（秋）・Ｇ１（１０月３０日、東京・芝２０００メートル）

（１）マリアエレーナ 牝４ 松山 弘平 ５６

（２）カラテ 牡６ 菅原 明良 ５８

（３）パンサラッサ 牡５ 吉田 豊 ５８

（４）ポタジェ 牡５ 吉田 隼人 ５８

（５）ダノンベルーガ 牡３ 川田 将雅 ５６

（６）ジオグリフ 牡３ 福永 祐一 ５６

（７）イクイノックス 牡３ クリストフ・ルメール ５６

（８）シャフリヤール 牡４ クリスチャン・デムーロ ５８

（９）ジャックドール 牡４ 藤岡 佑介 ５８

（１０）ノースブリッジ 牡４ 岩田 康誠 ５８

（１１）レッドガラン 牡７ 横山 和生 ５８

（１２）バビット 牡５ 横山 典弘 ５８

（１３）アブレイズ 牝５ トム・マーカンド ５６

（１４）ユーバーレーベン 牝４ ミルコ・デムーロ ５６

（１５）カデナ 牡８ 三浦 皇成 ５８