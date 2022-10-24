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【２５日の予告先発】オリックス・宮城大弥―ヤクルト・高橋奎二
2022年10月24日 16時12分
スポーツ報知
【日本シリーズ】
◆オリックス・宮城大弥―ヤクルト・高橋奎二（１８時３０分・京セラドーム大阪）
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