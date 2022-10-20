注 目
報知SNS 報知新聞150周年特設サイト 報知映画賞読者投票
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 創刊150年 ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【楽天】ドラフト会議当日に水上圭が戦力外通告　球団は育成契約を打診

スポーツ報知
楽天生命パーク

　楽天は２０日、水上桂捕手に来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。育成契約を打診を打診している。ドラフト会議が行われた日に無念の戦力外通告となった。

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請
×