【楽天】ドラフト会議当日に水上圭が戦力外通告 球団は育成契約を打診

楽天は２０日、水上桂捕手に来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。育成契約を打診を打診している。ドラフト会議が行われた日に無念の戦力外通告となった。