【菊花賞】枠順決定　ガイアフォースは１枠１番、アスクビクターモアは７枠１４番

◆第８３回菊花賞・Ｇ１（１０月２３日、阪神・芝３０００メートル）
出走馬１８頭と枠順が２０日、決まった。トライアルのセントライト記念を制したガイアフォース（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は１枠１番、同２着のアスクビクターモア（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父ディープインパクト）は７枠１４番からの発走となった。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手の順）。
（１）ガイアフォース 牡３ 松山 弘平
（２）シェルビーズアイ 牡３ 松田 大作
（３）プラダリア 牡３ 池添 謙一
（４）ボルドグフーシュ 牡３ 吉田 隼人
（５）ヤマニンゼスト ５７ 武 豊
（６）ビーアストニッシド 牡３ 岩田 康誠
（７）アスクワイルドモア 牡３ 岩田 望来
（８）マイネルトルファン 牡３ 丹内 裕次
（９）シホノスペランツァ 牡３ 浜中 俊
（１０）セイウンハーデス 牡３ 幸 英明
（１１）ドゥラドーレス 牡３ 横山 武史
（１２）ヴェローナシチー 牡３ 川田 将雅
（１３）ディナースタ 牡３ 横山 和生
（１４）アスクビクターモア 牡３ 田辺 裕信
（１５）ポッドボレット 牡３ 坂井 瑠星
（１６）フェーングロッテン 牡３ 松若 風馬
（１７）ジャスティンパレス 牡３ 鮫島 克駿
（１８）セレシオン 牡３ 福永 祐一
※斤量は全馬５７キロ