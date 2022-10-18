【西武】来季新スタッフを発表 平石洋介打撃コーチが１軍ヘッドに 内海哲也投手兼任コーチが２軍投手コーチに

西武は１８日、松井稼頭央新監督で臨む来季のコーチングスタッフを発表した。ヘッドコーチには平石打撃コーチが昇格。今季限りで引退する内海哲也投手兼任コーチは２軍投手コーチに就任し、若手投手の育成にあたる。昨日引退を表明した熊代聖人外野手が２軍外野守備走塁コーチに就任した。新スタッフは以下の通り。

【１軍】

監督 松井稼頭央 ４６ ＰＬ学園高

ヘッドコーチ 平石洋介 ４２ 同大

投手コーチ 豊田清 ５１ 同朋大

投手コーチ 青木勇人 ４５ 同大

バッテリーコーチ 野田浩輔 ４４ 八代東高

打撃コーチ 嶋重宣 ４６ 東北高△

打撃コーチ 高山久 ４０ 九州学院高

内野守備走塁コーチ 黒田哲史 ４７ 神戸村野工高

外野守備走塁コーチ 赤田将吾 ４２ 日南学園高△

【ファーム】

２軍監督 西口文也 ５０ 立正大

投手総合コーチ 清川栄治 ６１ 大商大

野手総合コーチ兼打撃コーチ 小関竜也 ４６ 国学院栃木高

投手コーチ 長田秀一郎 ４２ 慶大

投手コーチ 内海哲也 ４０ 敦賀気比高〇

投手コーチ 大石達也 ３４ 早大

２軍バッテリーコーチ 中田祥多 ３２ 鳴門工高

３軍バッテリーコーチ兼ブルペン捕手 荒川雄太 ３５ 日大高〇

打撃コーチ 大島裕行 ４１ 埼玉栄高〇

２軍内野守備走塁コーチ 阿部真宏 ４４ 法大

２軍外野守備走塁コーチ 熊代聖人 ３３ 今治西高〇

３軍守備コーチ 鬼崎裕司 ３９ 関東学院大〇

※上から役職、氏名、年齢（１０月１８日現在）、出身校。〇は新任、△は配置転換。