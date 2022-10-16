【日曜の注目新馬】勢いある父の血＆優秀母系のサンマルマインド、気性前向きで初陣から

◆１６日新潟５Ｒ・ダート１２００メートル

★サンマルマインド（牝、父マインドユアビスケッツ、母グランゼコール、美浦・中野栄治厩舎）

デピュティミニスター系の新種牡馬の父は強烈な追い込みで１７、１８年のドバイゴールデンシャヒーンを連覇。産駒はすでに１３勝（先週終了時点）を挙げ、好発進。本馬の近親に小倉大賞典勝ち馬のテリトーリアル（牡、父テオフィロ）がいる。

８月２７日に入厩し、芝、ウッドチップ、坂路で時計７本。前向きな気性を生かし、初戦から馬券圏内突入へ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

イニッツィオ ◇ ８日４Ｒ東京ダ１３００（軽種馬育成調教Ｃ）

タイセイクラージュ◇ ８日５Ｒ東京芝１８００（ノーザンファームしがらき）

ビヨンドザヴァレー◇ ８日６Ｒ東京芝１６００（社台ファーム）

レッドヒルシューズ◇ ８日５Ｒ阪神芝１６００（チャンピオンヒルズ）

コンティノアール ◇ ８日６Ｒ阪神芝１８００（ノーザンファーム空港）

ネイビースター ◇ ９日４Ｒ東京ダ１６００（ノーザンファーム天栄）

ミッキーカプチーノ◇ ９日５Ｒ東京芝２０００（チャンピオンヒルズ）

エコロアレス ◇ ９日３Ｒ阪神ダ１４００（チャンピオンヒルズ）

マルカシャルマン ◇ ９日５Ｒ阪神芝１８００（グリーンウッド）

シンリョクカ ◇１０日５Ｒ東京芝１６００（ＫＳトレーニングＣ）

ロミオボス ◇１０日６Ｒ東京芝１４００（山元ＴＣ）

スーパーアグリ ◇１０日４Ｒ阪神芝１４００（ノーザンファームしがらき）

グランヴィノス ◇１０日５Ｒ阪神芝２０００（ノーザンファーム天栄）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ