【日曜の注目新馬】ダート重賞級の血脈継ぐミラクルティアラ、絶好調・松山騎手の手綱で期待

◆１６日阪神４Ｒ・ダート１４００メートル
★ミラクルティアラ（牝、父ヘニーヒューズ、母ミラクルレジェンド、栗東・加用正厩舎）
フジキセキ産駒の母ミラクルレジェンドはエンプレス杯、クイーン賞、マリーンＣ、レパードＳを勝った。本馬の半兄グレートタイム（父キングカメハメハ）はジャパンダートダービー３着。１歳上の半姉タヒチアンダンス（父キングカメハメハ）も新馬戦を強い内容で勝ち、現在１、２勝クラスを連勝中。
９月７日に社台ファームから移動し、栗東ウッドチップ、坂路で時計８本。追われるごとに動きが良化中で、追い切りに再三またがって、手応えを確認した絶好調・松山騎手が手綱を執り、注目の初陣に挑む。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
イニッツィオ ◇ ８日４Ｒ東京ダ１３００（軽種馬育成調教Ｃ）
タイセイクラージュ◇ ８日５Ｒ東京芝１８００（ノーザンファームしがらき）
ビヨンドザヴァレー◇ ８日６Ｒ東京芝１６００（社台ファーム）
レッドヒルシューズ◇ ８日５Ｒ阪神芝１６００（チャンピオンヒルズ）
コンティノアール ◇ ８日６Ｒ阪神芝１８００（ノーザンファーム空港）
ネイビースター ◇ ９日４Ｒ東京ダ１６００（ノーザンファーム天栄）
ミッキーカプチーノ◇ ９日５Ｒ東京芝２０００（チャンピオンヒルズ）
エコロアレス ◇ ９日３Ｒ阪神ダ１４００（チャンピオンヒルズ）
マルカシャルマン ◇ ９日５Ｒ阪神芝１８００（グリーンウッド）
シンリョクカ ◇１０日５Ｒ東京芝１６００（ＫＳトレーニングＣ）
ロミオボス ◇１０日６Ｒ東京芝１４００（山元ＴＣ）
スーパーアグリ ◇１０日４Ｒ阪神芝１４００（ノーザンファームしがらき）
グランヴィノス ◇１０日５Ｒ阪神芝２０００（ノーザンファーム天栄）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ