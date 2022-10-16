【日曜の注目新馬】ダート重賞級の血脈継ぐミラクルティアラ、絶好調・松山騎手の手綱で期待

◆１６日阪神４Ｒ・ダート１４００メートル

★ミラクルティアラ（牝、父ヘニーヒューズ、母ミラクルレジェンド、栗東・加用正厩舎）

フジキセキ産駒の母ミラクルレジェンドはエンプレス杯、クイーン賞、マリーンＣ、レパードＳを勝った。本馬の半兄グレートタイム（父キングカメハメハ）はジャパンダートダービー３着。１歳上の半姉タヒチアンダンス（父キングカメハメハ）も新馬戦を強い内容で勝ち、現在１、２勝クラスを連勝中。

９月７日に社台ファームから移動し、栗東ウッドチップ、坂路で時計８本。追われるごとに動きが良化中で、追い切りに再三またがって、手応えを確認した絶好調・松山騎手が手綱を執り、注目の初陣に挑む。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

イニッツィオ ◇ ８日４Ｒ東京ダ１３００（軽種馬育成調教Ｃ）

タイセイクラージュ◇ ８日５Ｒ東京芝１８００（ノーザンファームしがらき）

ビヨンドザヴァレー◇ ８日６Ｒ東京芝１６００（社台ファーム）

レッドヒルシューズ◇ ８日５Ｒ阪神芝１６００（チャンピオンヒルズ）

コンティノアール ◇ ８日６Ｒ阪神芝１８００（ノーザンファーム空港）

ネイビースター ◇ ９日４Ｒ東京ダ１６００（ノーザンファーム天栄）

ミッキーカプチーノ◇ ９日５Ｒ東京芝２０００（チャンピオンヒルズ）

エコロアレス ◇ ９日３Ｒ阪神ダ１４００（チャンピオンヒルズ）

マルカシャルマン ◇ ９日５Ｒ阪神芝１８００（グリーンウッド）

シンリョクカ ◇１０日５Ｒ東京芝１６００（ＫＳトレーニングＣ）

ロミオボス ◇１０日６Ｒ東京芝１４００（山元ＴＣ）

スーパーアグリ ◇１０日４Ｒ阪神芝１４００（ノーザンファームしがらき）

グランヴィノス ◇１０日５Ｒ阪神芝２０００（ノーザンファーム天栄）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ