【日曜の注目新馬】デアリングタクトと同牝系オーサムデアラー、勢いある父のアシストも受け初戦から

◆１６日東京４Ｒ・ダート１６００メートル
★オーサムデアラー（牡、父マインドユアビスケッツ、母デアリングハート、美浦・上原博之厩舎）
サンデーサイレンス産駒の母デアリングハートは、ＮＨＫマイルＣ２着、桜花賞、ヴィクトリアマイル３着。クイーンＳ、府中牝馬Ｓ連覇の重賞３勝を挙げ、母となって、３冠牝馬デアリングタクトの母デアリングバードを送った。
９月２１日に外厩・山元ＴＣから入厩し、美浦のウッドチップで時計４本。長めから追われて、確かな末脚で伸び切ったように態勢は整っている。父はすでに１３勝（先週終了時点）を挙げ、好発進。父母系から受け継いだ仕上がり早の特性を生かし、初戦から狙っていきたい。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
イニッツィオ ◇ ８日４Ｒ東京ダ１３００（軽種馬育成調教Ｃ）
タイセイクラージュ◇ ８日５Ｒ東京芝１８００（ノーザンファームしがらき）
ビヨンドザヴァレー◇ ８日６Ｒ東京芝１６００（社台ファーム）
レッドヒルシューズ◇ ８日５Ｒ阪神芝１６００（チャンピオンヒルズ）
コンティノアール ◇ ８日６Ｒ阪神芝１８００（ノーザンファーム空港）
ネイビースター ◇ ９日４Ｒ東京ダ１６００（ノーザンファーム天栄）
ミッキーカプチーノ◇ ９日５Ｒ東京芝２０００（チャンピオンヒルズ）
エコロアレス ◇ ９日３Ｒ阪神ダ１４００（チャンピオンヒルズ）
マルカシャルマン ◇ ９日５Ｒ阪神芝１８００（グリーンウッド）
シンリョクカ ◇１０日５Ｒ東京芝１６００（ＫＳトレーニングＣ）
ロミオボス ◇１０日６Ｒ東京芝１４００（山元ＴＣ）
スーパーアグリ ◇１０日４Ｒ阪神芝１４００（ノーザンファームしがらき）
グランヴィノス ◇１０日５Ｒ阪神芝２０００（ノーザンファーム天栄）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ