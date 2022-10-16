【日曜の注目新馬】デアリングタクトと同牝系オーサムデアラー、勢いある父のアシストも受け初戦から

◆１６日東京４Ｒ・ダート１６００メートル

★オーサムデアラー（牡、父マインドユアビスケッツ、母デアリングハート、美浦・上原博之厩舎）

サンデーサイレンス産駒の母デアリングハートは、ＮＨＫマイルＣ２着、桜花賞、ヴィクトリアマイル３着。クイーンＳ、府中牝馬Ｓ連覇の重賞３勝を挙げ、母となって、３冠牝馬デアリングタクトの母デアリングバードを送った。

９月２１日に外厩・山元ＴＣから入厩し、美浦のウッドチップで時計４本。長めから追われて、確かな末脚で伸び切ったように態勢は整っている。父はすでに１３勝（先週終了時点）を挙げ、好発進。父母系から受け継いだ仕上がり早の特性を生かし、初戦から狙っていきたい。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

イニッツィオ ◇ ８日４Ｒ東京ダ１３００（軽種馬育成調教Ｃ）

タイセイクラージュ◇ ８日５Ｒ東京芝１８００（ノーザンファームしがらき）

ビヨンドザヴァレー◇ ８日６Ｒ東京芝１６００（社台ファーム）

レッドヒルシューズ◇ ８日５Ｒ阪神芝１６００（チャンピオンヒルズ）

コンティノアール ◇ ８日６Ｒ阪神芝１８００（ノーザンファーム空港）

ネイビースター ◇ ９日４Ｒ東京ダ１６００（ノーザンファーム天栄）

ミッキーカプチーノ◇ ９日５Ｒ東京芝２０００（チャンピオンヒルズ）

エコロアレス ◇ ９日３Ｒ阪神ダ１４００（チャンピオンヒルズ）

マルカシャルマン ◇ ９日５Ｒ阪神芝１８００（グリーンウッド）

シンリョクカ ◇１０日５Ｒ東京芝１６００（ＫＳトレーニングＣ）

ロミオボス ◇１０日６Ｒ東京芝１４００（山元ＴＣ）

スーパーアグリ ◇１０日４Ｒ阪神芝１４００（ノーザンファームしがらき）

グランヴィノス ◇１０日５Ｒ阪神芝２０００（ノーザンファーム天栄）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ