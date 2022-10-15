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ＥＶＩＬとＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩがＮＪＰＷ　ＴＶ王座初代決定Ｔ初戦突破…新日・後楽園ホール大会全成績

スポーツ報知
アーロン・ヘナーレを下し、ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座決定トーナメント２回戦進出を決めたＥＶＩＬ（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「バトル・オータム’２２」大会（１５日、東京・後楽園ホール）

　１０日の両国大会で新設が発表され、ベルトがお披露目されたＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座初代決定トーナメントの１回戦で、ＥＶＩＬがアーロン・ヘナーレを、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩがジェフ・コブを下し、２回戦に進出した。

　ＥＶＩＬとＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩは２７日の後楽園ホール大会で行われる２回戦で激突する。

　◆全成績

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タイチ、ＴＡＫＡみちのく（８分２８秒　タイチ式外道クラッチ）ＫＥＮＴＡ、外道●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇後藤洋央紀、石井智宏、矢野通（９分３９秒　ＧＴＲ→片エビ固め）成田蓮、真壁刀義、本間朋晃●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇デビッド・フィンレー、マスター・ワト、タイガーマスク、アレックス・ゼイン（１０分２７秒　トラッシュパンダ→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．、エル・デスペラード、金丸義信、ＤＯＵＫＩ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇高橋裕二郎、ＳＨＯ（９分２５秒　ピンプジュース→体固め）ヒクレオ、邪道●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ティタン、内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、ＢＵＳＨＩ（１１分１４秒　アンヘル・インモルタル→片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＴＪＰ、フランシスコ・アキラ、ギデオン・グレイ●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇鷹木信悟、高橋ヒロム（８分４７秒　反則）石森太二、エル・ファンタズモ●

　▽「ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座決定トーナメント」１回戦・１５分１本勝負

　〇ＥＶＩＬ（１０分５５秒　ＥＶＩＬ→片エビ固め）アーロン・ヘナーレ●

　▽同

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（１２分１４秒　業）ジェフ・コブ●

　※ＥＶＩＬとＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩが２回戦進出

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