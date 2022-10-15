ＥＶＩＬとＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩがＮＪＰＷ　ＴＶ王座初代決定Ｔ初戦突破…新日・後楽園ホール大会全成績

◆新日本プロレス「バトル・オータム’２２」大会（１５日、東京・後楽園ホール）
１０日の両国大会で新設が発表され、ベルトがお披露目されたＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座初代決定トーナメントの１回戦で、ＥＶＩＬがアーロン・ヘナーレを、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩがジェフ・コブを下し、２回戦に進出した。
ＥＶＩＬとＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩは２７日の後楽園ホール大会で行われる２回戦で激突する。
◆全成績
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇タイチ、ＴＡＫＡみちのく（８分２８秒 タイチ式外道クラッチ）ＫＥＮＴＡ、外道●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇後藤洋央紀、石井智宏、矢野通（９分３９秒 ＧＴＲ→片エビ固め）成田蓮、真壁刀義、本間朋晃●
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇デビッド・フィンレー、マスター・ワト、タイガーマスク、アレックス・ゼイン（１０分２７秒 トラッシュパンダ→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．、エル・デスペラード、金丸義信、ＤＯＵＫＩ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇高橋裕二郎、ＳＨＯ（９分２５秒 ピンプジュース→体固め）ヒクレオ、邪道●
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ティタン、内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、ＢＵＳＨＩ（１１分１４秒 アンヘル・インモルタル→片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＴＪＰ、フランシスコ・アキラ、ギデオン・グレイ●
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇鷹木信悟、高橋ヒロム（８分４７秒 反則）石森太二、エル・ファンタズモ●
▽「ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座決定トーナメント」１回戦・１５分１本勝負
〇ＥＶＩＬ（１０分５５秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）アーロン・ヘナーレ●
▽同
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（１２分１４秒 業）ジェフ・コブ●
※ＥＶＩＬとＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩが２回戦進出