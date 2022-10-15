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【土曜の注目新馬】クロノジェネシス出した名牝系出身オーグメントコード、大跳びの走りで外回りマイル合う

スポーツ報知
　

◆１５日新潟５Ｒ・芝１６００メートル

★オーグメントコード（牝、父エイシンヒカリ、母プライマリーコード、美浦・鈴木慎太郎厩舎）

　近親に名牝クロノジェネシス（父バゴ）、ヴィクトリアマイル、香港カップを勝ったノームコア（父ハービンジャー）の姉妹。名馬輩出のラスティックベルの牝系だ。

　９月７日に外厩・山元ＴＣから入厩し、美浦のウッドチップ中心に追い切り時計８本。除外でさらに調整は進み、態勢は整った。ストライドを伸ばすフォームで、大跳びだけに、外回りマイルは合いそうだ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

イニッツィオ　　　◇　８日４Ｒ東京ダ１３００（軽種馬育成調教Ｃ）

タイセイクラージュ◇　８日５Ｒ東京芝１８００（ノーザンファームしがらき）

ビヨンドザヴァレー◇　８日６Ｒ東京芝１６００（社台ファーム）

レッドヒルシューズ◇　８日５Ｒ阪神芝１６００（チャンピオンヒルズ）

コンティノアール　◇　８日６Ｒ阪神芝１８００（ノーザンファーム空港）

ネイビースター　　◇　９日４Ｒ東京ダ１６００（ノーザンファーム天栄）

ミッキーカプチーノ◇　９日５Ｒ東京芝２０００（チャンピオンヒルズ）

エコロアレス　　　◇　９日３Ｒ阪神ダ１４００（チャンピオンヒルズ）

マルカシャルマン　◇　９日５Ｒ阪神芝１８００（グリーンウッド）

シンリョクカ　　　◇１０日５Ｒ東京芝１６００（ＫＳトレーニングＣ）

ロミオボス　　　　◇１０日６Ｒ東京芝１４００（山元ＴＣ）

スーパーアグリ　　◇１０日４Ｒ阪神芝１４００（ノーザンファームしがらき）

グランヴィノス　　◇１０日５Ｒ阪神芝２０００（ノーザンファーム天栄）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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