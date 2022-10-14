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ザックとフィンレーがＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座初代決定Ｔ初戦突破…新日・後楽園ホール大会全成績

スポーツ報知
ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座初代決定トーナメント初戦で金丸義信を下したデビッド・フィンレー（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「バトル・オータム’２２」大会（１４日、東京・後楽園ホール、観衆６０８人）

　１０日の両国大会で新設が発表され、ベルトがお披露目されたＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座初代決定トーナメントの１回戦で、ザック・セイバーＪｒ．がアレックス・ゼインを、デビッド・フィンレーは金丸義信を下し、２回戦に進出した。

　ザックとフィンレーは２７日の後楽園大会で行われる２回戦で激突する。

　◆全成績

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇成田蓮、大岩陵平（１０分４４秒　足４の字固め）石井智宏、中島佑斗●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇マスター・ワト、ロッキー・ロメロ、真壁刀義、本間朋晃（８分４３秒　ベンダバール）タイチ、エル・デスペラード、ＤＯＵＫＩ、ＴＡＫＡみちのく●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇高橋裕二郎、ＥＶＩＬ、ＳＨＯ、ディック東郷（７分２５秒　ピンプジュース→片エビ固め）田口隆祐、ヒクレオ、天山広吉、邪道●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇矢野通、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（９分３５秒　裏霞）ジェフ・コブ、グレート―Ｏ―カーン、アーロン・ヘナーレ●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ティタン、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ（８分１７秒　アンヘル・インモルタル→エビ固め）ＴＪＰ、フランシスコ・アキラギデオン・グレイ●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇エル・ファンタズモ、石森太二、ＫＥＮＴＡ（９分４７秒　反則）ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム、鷹木信悟●

　▽「ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座決定トーナメント」１回戦・１５分１本勝負

　〇デビッド・フィンレー（１１分５２秒　トラッシュパンダ→片エビ固め）金丸　義信●

　▽同

　〇ザック・セイバーＪｒ．（１４分５５秒　ヒールホールド）アレックス・ゼイン●

　※ザックとフィンレーが２回戦進出

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