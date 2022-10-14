ザックとフィンレーがＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座初代決定Ｔ初戦突破…新日・後楽園ホール大会全成績

◆新日本プロレス「バトル・オータム’２２」大会（１４日、東京・後楽園ホール、観衆６０８人）
１０日の両国大会で新設が発表され、ベルトがお披露目されたＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座初代決定トーナメントの１回戦で、ザック・セイバーＪｒ．がアレックス・ゼインを、デビッド・フィンレーは金丸義信を下し、２回戦に進出した。
ザックとフィンレーは２７日の後楽園大会で行われる２回戦で激突する。
◆全成績
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇成田蓮、大岩陵平（１０分４４秒 足４の字固め）石井智宏、中島佑斗●
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇マスター・ワト、ロッキー・ロメロ、真壁刀義、本間朋晃（８分４３秒 ベンダバール）タイチ、エル・デスペラード、ＤＯＵＫＩ、ＴＡＫＡみちのく●
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇高橋裕二郎、ＥＶＩＬ、ＳＨＯ、ディック東郷（７分２５秒 ピンプジュース→片エビ固め）田口隆祐、ヒクレオ、天山広吉、邪道●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇矢野通、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（９分３５秒 裏霞）ジェフ・コブ、グレート―Ｏ―カーン、アーロン・ヘナーレ●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ティタン、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ（８分１７秒 アンヘル・インモルタル→エビ固め）ＴＪＰ、フランシスコ・アキラギデオン・グレイ●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇エル・ファンタズモ、石森太二、ＫＥＮＴＡ（９分４７秒 反則）ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム、鷹木信悟●
▽「ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座決定トーナメント」１回戦・１５分１本勝負
〇デビッド・フィンレー（１１分５２秒 トラッシュパンダ→片エビ固め）金丸 義信●
▽同
〇ザック・セイバーＪｒ．（１４分５５秒 ヒールホールド）アレックス・ゼイン●
※ザックとフィンレーが２回戦進出