【楽天】立花義家１軍打撃、垣内哲也２軍打撃、星孝典２軍バッテリー、金森栄治育成打撃の４コーチが退団

楽天は１４日、立花義家１軍打撃コーチ、垣内哲也２軍打撃コーチ、星孝典２軍バッテリーコーチ、金森栄治育成打撃コーチが契約満了により退団すると発表した。