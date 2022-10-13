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【１４日の予告先発】ヤクルト・高橋奎二―阪神・青柳晃洋、オリックス・田嶋大樹―ソフトバンク・千賀滉大
2022年10月13日 22時46分
スポーツ報知
【セ・リーグ】
◆ヤクルト・高橋奎二―阪神・青柳晃洋（１８時・神宮）
【パ・リーグ】
◆オリックス・田嶋大樹―ソフトバンク・千賀滉大（１８時・京セラドーム大阪）
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