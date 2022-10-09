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【パ公示】（９日）ソフトバンクが東浜巨を登録し、笠谷俊介を抹消
2022年10月9日 13時6分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽ソフトバンク 東浜巨投手
【同抹消】
▽ソフトバンク 笠谷俊介投手
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