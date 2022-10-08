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【９日の予告先発】ＤｅＮＡ・大貫晋一―阪神・伊藤将司、ソフトバンク・東浜巨―西武・今井達也

スポーツ報知
キャッチボールをする大貫晋一（カメラ・関口　俊明）

　【セ・リーグ】

　◆ＤｅＮＡ・大貫晋一―阪神・伊藤将司（１４時・横浜）

　【パ・リーグ】

　◆ソフトバンク・東浜巨―西武・今井達也（１４時・ＰａｙＰａｙドーム）

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