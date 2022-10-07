下関国際・仲井慎は提出せず…プロ志望届を提出しなかった高校と大学の主な有望選手

日本高野連と全日本大学野球連盟は６日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１５４人、大学生１８７人の計３４１人が公示され（同日午後５時時点）、前年比は高校生が５人減、大学生は４８人増だった。提出者は、２０日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。

◆プロ志望届を提出しなかった主な選手

▽投手 辻田旭輝（クラーク）猪俣駿太（明秀学園日立）宮城誇南（浦和学院）越井颯一郎（木更津総合）鈴木泰成（東海大菅生）マーガード真偉輝キアン（星稜）有馬伽久（愛工大名電）別所孝亮（大阪桐蔭）的場吏玖（大阪電通大高）楠本晴紀（神戸国際大付）榊原七斗（報徳学園）南沢佑音（天理）冨田遼弥（鳴門）宮原明弥（長崎・海星）生盛亜勇太（興南）加藤泰靖（上武大）生井惇己（慶大）福山優希（駒大）

▽捕手 田代旭（花巻東）渡部海（智弁和歌山）小山忍（上武大）松岡泰希（東大）

▽内野手 下川辺隼人（国学院久我山）小池祐吏（東海大菅生）伊藤櫂人（大阪桐蔭）光弘帆高（履正社）内海優太（広陵）仲井慎（下関国際）今里凌（専大）山田拓也（青学大）吉田元登（東海大）

▽外野手 安田淳平（聖光学院）石川ケニー（明秀学園日立）求航太郎（東海大相模）中尾勇介（日大）梶田蓮（近大）