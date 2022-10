ＵＴＡ、ＮＢＡオープン戦で来日の八村塁と握手　コートサイドの特等席で観戦する「お洒落すぎる」姿も

俳優・本木雅弘と妻でエッセイストの内田也哉子さんの長男で、モデルのUTAが自身のインスタグラムを更新。2日まで日本で開催されたNBAのオープン戦を観戦したことを報告した。

さいたまスーパーアリーナで行われたウィザーズ―ウォリアーズを観戦したUTA。「hometown welcome @nba!! good to see the bro @rui_8mura ! love for the game never fades! Appreciate the @nba expanding ball in my hometown!」と英語でつづり、ウィザーズに所属する八村累と握手するショットを公開した。またコートサイドから観戦する姿なども披露するなどバスケを堪能した様子がうかがえる。

この投稿に「お洒落すぎる」「Floor seats for the elite class 」などの声が寄せられていた。

UTAはバスケットボールで米国のIMGアカデミー、強豪のカリフォルニアの大学に進学。バスケ男子日本代表を選抜する合宿に招集されるほどだったが、将来を選択する中で、スカウトや周囲のすすめでモデル業へ進んだ。