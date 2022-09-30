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【スプリンターズＳ】Ｇ１初制覇を狙うメイケイエールは７枠１３番　逃げ馬テイエムスパーダは最内の１枠１番

スポーツ報知

◆第５６回スプリンターズＳ・Ｇ１（１０月２日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝枠順決定、９月３０日

　秋のＧ１シーズンの開幕を告げる第５６回スプリンターズＳの枠順が、９月３０日に決まった。前走のセントウルＳで重賞６勝目を挙げたメイケイエール（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父ミッキーアイル）は、７枠１３番に決定した。

　夏のＣＢＣ賞で鮮やかな逃げ切りＶを決めた快速馬テイエムスパーダ（牝３歳、栗東・五十嵐忠男厩舎、父レッドスパーダ）は、最内の１枠１番に決まった。

　枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　テイエムスパーダ　　牝３　５３　国分　恭介

（２）　ジャンダルム　　　　牡７　５７　荻野　極

（３）　メイショウミモザ　　牝５　５５　丹内　祐次

（４）　ダイアトニック　　　牡７　５７　岩田　康誠

（５）　エイティーンガール　牝６　５５　秋山　真一郎

（６）　ナランフレグ　　　　牡６　５７　丸田　恭介

（７）　ウインマーベル　　　牡３　５５　松山　弘平

（８）　ファストフォース　　牡６　５７　団野　大成

（９）　ナムラクレア　　　　牝３　５３　浜中　俊

（１０）タイセイビジョン　　牡５　５７　福永　祐一

（１１）トゥラヴェスーラ　　牡７　５７　鮫島　克駿

（１２）ヴェントヴォーチェ　牡５　５７　西村　淳也

（１３）メイケイエール　　　牝４　５５　池添　謙一

（１４）ラヴィングアンサー　牡８　５７　菱田　裕二

（１５）シュネルマイスター　牡４　５７　横山　武史

（１６）マリアズハート　　　牝６　５５　菊沢　一樹

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