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前田日明、藤波辰爾デビュー５０周年ツアーに来場決定…ツーショット撮影会実施…１０・２２アクロス福岡

スポーツ報知
前田日明

　プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾（６８）が主宰する「ドラディション」は２９日、藤波のデビュー５０周年記念ツアー「ＴＨＥ　ＮＥＶＥＲ　ＧＩＶＥ　ＵＰ　ＴＯＵＲ　ＰＨＡＳＥ―２　ＩＮ　ＦＵＫＵＯＫＡ」（１０月２２日、アクロス福岡）にかつて激闘を繰り広げた前田日明が特別ゲストとして来場することを発表した。

　前田は、会場で来場者限定のツーショット撮影会を開催する。また、福岡大会の全対戦カードも決定した。５０周年ツアーは１０月３０日に大阪ＡＴＣホールでも行い、１２月１日に代々木第２競技場でファイナルを開催。藤波は代々木で新日本プロレスの棚橋弘至と一騎打ちを行う。

　

　１０・２２福岡大会全対戦カード

　

　▼メインイベント　藤波辰爾デビュー５０周年記念試合ＰＡＲＴ４　６０分１本勝負

藤波辰爾、ＡＫＩＲＡ、金本浩二　ＶＳ　藤原喜明、高岩竜一、吉江豊

　▼セミファイナル　４５分１本勝負

越中詩郎、長井満也　ＶＳ　ＭＡＺＡＤＡ、竹村豪氏

　▼第３試合　１５分１本勝負

ＬＥＯＮＡ　ＶＳ　佐々木日田丸

　▼第２試合　２０分１本勝負

倉島信行、ギアニー・ヴァレッタ　ＶＳ　野崎広大、一寸蒼天

　▼第１試合　１５分１本勝負

三州ツバ吉　ＶＳ　桜島なおき

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