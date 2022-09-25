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【２６日の予告先発】ソフトバンク・東浜巨―ロッテ・佐々木朗希、日本ハム・加藤貴之―楽天・早川隆久

スポーツ報知
キャッチボールを行う佐々木朗希（カメラ・石田　順平）

　【パ・リーグ】

　◆日本ハム・加藤貴之―楽天・早川隆久（１８時・札幌ドーム）

　◆ソフトバンク・東浜巨―ロッテ・佐々木朗希（１８時・ＰａｙＰａｙドーム）

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