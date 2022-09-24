掛布雅之はなぜ「ミスター・タイガース」になれたか…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１＞～＜２０＞読み返し

高校時代の掛布雅之の強肩に仰天…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１＞
掛布雅之はなぜ「ミスター・タイガース」になれたか…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜２＞
「すぐに帰って来てくれ」突然の監督就任要請…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜３＞
あの時、カル・リプケンを口説けていたら…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜４＞
ランディ・バースの強みと弱点…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜５＞
ランディ・バースをベンチ裏でしかったこと…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜６＞
岡田彰布をなぜブレイザー監督が使わなかったか…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜７＞
慶大の先輩・藤田元司さんが見せた“もう１つの顔”…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜８＞
川上哲治さんからの誘いを断る「僕は巨人を倒すチームに入ります」…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜９＞
王貞治さんに「グラブのひもを切られた」…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１０＞
阪神監督の私を地獄の底に突き落とした巨人の４番・原辰徳…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１１＞
巨人と阪神で監督を務めた唯一のレジェンド・藤本定義さん…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１２＞
１９６２年の優勝は小山正明さん村山実さんの２人で５２勝…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１３＞
江夏豊、田淵幸一バッテリーと長嶋茂雄さんの因縁…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１４＞
「１００万ドル内野陣」見て後悔「とんでもない所に入った」…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１５＞
“内角打ち名人”山内一弘さんの押しつけない理論…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１６＞
“元祖フォークボール”杉下茂さんが阪神の監督だった頃…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１７＞
長嶋茂雄氏、杉浦忠氏と立大三羽ガラスだった本屋敷錦吾氏…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１８＞
「江川事件」で巨人から来た小林繁の美学…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜１９＞
生え抜きでない真弓明信がなぜ監督にまでなれたか…阪神入団６０年・安藤統男の球界見聞録＜２０＞