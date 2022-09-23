山下美夢有がツアー最少記録６０で５差単独首位、１９歳の尾関彩美悠は８差９位発進

◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 第１日（２３日、宮城・利府ＧＣ＝６４９１ヤード、パー７２）

断続的に雨が降る中で初日の競技が終了した。ツアー３勝の山下美夢有（加賀電子）が１２バーディー、ボギーなしの６０をマーク。パー７２のコースのツアー最少ストローク記録を１打更新した。大会特別協賛の住友ゴム工業と用具契約を結ぶ大会ホステスプロは、フェアウェーキープ率９２・８５％、パーオン率８８・８９％、この日最少の２２パット。ほぼ完璧な内容で、１２アンダーの単独首位とロケットスタートを決めた。

ツアー１勝の川岸史果が５打差の２位。初優勝を狙う上野菜々子が６アンダーの３位。通算２勝の吉田優利、ツアー屈指の飛距離を誇る穴井詩、いずれも大会ホステスプロの竹田麗央、安田祐香、青木瀬令奈が５アンダーの４位で追う。

２週連続優勝を目指す１９歳の尾関彩美悠、通算７勝の小祝さくら、仁井優花、福島県出身の岸部桃子、通算７勝の小祝さくら、通算４勝の原英莉花、通算６勝の勝みなみ、菅沼菜々、通算２勝の堀琴音らが４アンダーの９位で並んでいる。

大会連覇を狙う西村優菜、宮城・東北高出身の有村智恵、川崎春花は１アンダーの４２位。昨季の賞金女王・稲見萌寧、地元・宮城県出身の山路晶は、イーブンパーの６７位で滑り出した。

アマチュア４人を含めた１０８選手が出場。３日間、５４ホールで賞金総額７０００万円、優勝賞金１２６０万円を争う。